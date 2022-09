(FIR)

: Common Grounds Coffee and Roaster adalah coffee shop yang memiliki konsep desain menarik. Coffee Shop ini bertemakan modern industrial dan natural.Selain menyajikan varian minuman kopi dan beer, Common Grounds juga menyediakan menu-menu Western hingga Italian yang menggugah selera.Rekomendasi untuk kamu yang ingin mengerjakan tugas atau meeting bersama klien di Common Grounds Coffee and Roaster, karena bisa jadi working space yang nyaman dan kekinian.Tersedia menu breakfast hingga lunch yang siap menemanimu dalam bekerja. Mulai dari Rp30 ribu,- kamu bisa menikmati lezatnya menu makanan di sini.Tak heran jika coffee shop ini menjadi salah satu tempat ngopi favorit banyak orang, karena Common Grounds menyuguhkan seduhan biji kopi pilihan yang sudah melalui proses roasted sempurna.Ada banyak jenis biji kopi mulai dari hasil panen petani lokal hingga mancanegara. Berdasarkan pernyataan dari Manager Common Grounds, Yessylia Violin, biji kopi yang mereka punya memiliki banyak ciri khas rasa berbeda dan memiliki hasil roasting berbeda pula, ada yang light, medium, hingga dark. Untuk kamu pencinta manis, menu Pastry & Cake juga bisa kamu coba.Selain itu Common Grounds juga sedang berkolaborasi bersama OPPO untuk menciptakan minuman non-coffee yang terinspirasi dari berbagai tipe smartphone OPPO."Common Grounds sudah banyak bekerja sama dengan influencer Indonesia dan saat ini kita sedang berkolaborasi bareng OPPO untuk membuat varian minuman baru yang terinspirasi dari warna-warna tipe smartphone-nya," ujar Dimas Indro selaku Marketing Communication Manager.Common Grounds juga mempekerjakan barista profesional untuk menghasilkan olahan kopi yang autentik dan nikmat. Saat ini Common Grounds Coffee and Roaster sudah memiliki banyak cabang di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Palembang. Bagaimana, sudah tertarik untuk mencobanya?