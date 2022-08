7 Promo Hari Kemerdekaan 2022, dari Pizza Hut hingga JCo

1 Pizza Hut

Berlaku 16-18 Agustus 2022.

Setiap pembelian pizza ala carte (reguler/large), kecuali ukuran personal.

Bisa dipesan melalui dine-in atau lewat web/aplikasi Pizza Hut Indonesia.

Gratis reguler Pan/Original Meaty/Tuna Melt Pizza.

Tidak berlaku di restoran bandara Jakarta dan Bali.

Promo Hari Kemerdekaan di Pizza Hut. Instagram pizzahut.indonesia?

2. JCO Donuts & Coffee

Promo Hari Kemerdekaan 2022 di JCo. Instagram jcoindonesia?

3. A&W

Deal A terdiri atas 2 Aroma Chicken Golden/Spicy, 1 nasi + 1 A&W RB (R), dan 1 Sundae (gratis) dengan harga mulai Rp51 ribu.

Deal B terdiri atas 4 Aroma Chicken Golden/Spicy, 2 Cheese Burger, 2 Sundae (gratis) dengan harga mulai Rp122 ribu.

Deal C terdiri atas A&W (R) dengan harga Rp8.500.

Menunjukkan gambar menu saat pembelian di kasir.

Berlaku 24 jam dan berlaku di seluruh cabang A&W, kecuali di store bandara.

Berlaku untuk Golden Aroma dan Spicy Aroma.

Tidak bisa memilih potongan ayam.

Harga masih belum termasuk pajak.

Beberapa store menetapkan harga yang berbeda.

Berlaku jika stok masih tersedia.

Untuk take away, bakal dikenakan biaya tambahan.

Promo Hari Kemerdekaan 2022 di A&W. Instagram awrestoranid?

4. Burger King

1 Pc ayam + nasi

2 Cookies & Cream

2 Cheesy Fries

2 Coke Float

Milo Dino + Cookies & Cream

BBQ Beef Burger

Whooper Jr

Mozza Chicken Burger

Promo Hari Kemerdekaan 2022 di Burger King. Instagram burgerking.id?

5. DCrepes

Promo Merah Putih 1 dengan harga Rp 45 ribu berupa Choco Cheese & Meat Lovers Pizza.

Promo Merah Putih 2 dengan harga Rp 45 ribu berupa Double Choco & Spicy Tuna.

Promo Merah Putih 3 dengan harga Rp 77 ribu berupa Choco Custard, Silverqueen Crepes, dan Crispy Chicken BBQ.

Promo Merah Putih 4 dengan harga Rp 77 ribu berupa Banana Choco Melt, Beef Burger, dan Oreo Vanilla Custard.

Promo Hari Kemerdekaan 2022 di Dcrepes. Instagram d_crepes?

6. McDonalds

Promo Hari Kemerdekaan 2022 di McDonalds. Instagram mcdonaldsid?

7. Kopi Janji Jiwa

Kopi Susu Rp15 ribu.

Sweet Hazelnut Matcha Rp18 ribu.

Happy Treats Box Rp108 ribu (normal Rp120 ribu).

Combo puas dua liter 1 (1L Kopi Susu + 1L Soklat) Rp100 ribu.

Combo puas dua liter 2 (1L Susu Cokelt + 1L Earl Grey Milk Tea) Rp100 ribu.

Combo Puas dua liter 3 (1L Latte + 1L Soklat) Rp90 ribu.

Kopi Susu Arome Rp18 ribu (normal Rp25 ribu).

Susu Aroma Regal Rp16 ribu (normal Rp23 ribu).

Banana Oat Latte Rp24 ribu (normal Rp29 ribu).

Banana Oat Mocha Rp24 ribu (normal Rp29 ribu).

Mampir 1 yang berisi Kopi Susu + Hazelnut Choco seharga Rp33 ribu (normal Rp38 ribu).

Mampir 2 yang berisi Kopi Susu + Sweet Hazelnut Matcha seharga Rp36 ribu (normal Rp43 ribu).

Mampir 3 yang berisi 2 Kopi susu seharga Rp32 ribu (normal Rp36 ribu).

Promo Hari Kemerdekaan 2022 di Kopi Janji Jiwa. Instagram kopijanjijiwa

(SYN)

Jakarta: Sejumlah jenama memberikan promo dalam rangka Hari Kemerdekaan 2022. Durasi promo beragam, dari hanya beberapa hari hingga akhir bulan Agustus 2022.Promo Hari Kemerdekaan 2022 ditawarkan untuk berbagai jenis jenama makanan, mulai dari Pizza Hut hingga Kopi Janji Jiwa. Berikut tujuh diskon yang bisa Anda nikmati:Pizza Hut memberikan promo Beli 1 Gratis 1. Berikut ketentuan yang berlaku:JCo mengadakan promo JCO MERDEKA dimana pembeli mendapat 2 boks JPOPS + 1 JPOPS DIY KIT seharga Rp135 ribu. Promo berlaku 15-28 Agustus 2022.Promo kemerdekaan bernama Awesome Merdeka Deals berlaku selama enam hari, tepatnya dari 12 sampai 17 Agustus 2022. Berikut adalah detail promo tersebut:Berikut syarat dan ketentuan Awesome Merdeka Deals:Burger King mengadakan promo Pesta Merdeka. Terdapat delapan produk makanan dan minuman yang dijual hanya dengan harga Rp17.845. Promo ini berlaku untuk pembelian makan di tempat, drive thru, ataupun take away.Berikut produk promo Hari Kemerdekaan 2022 di Burger King:Promo kemerdekaan Dcrepes bertema Merah Putih #barengDcrepes. Promo ini hanya berlaku untuk pemesanan online delivery. Berikut produk yang promo:McDonalds Indonesia mengadakan promo Agustusan Seru lewat Drive Thru untuk rayakan semangat kemerdekaan. Menu yang disediakan adalah Paket Merdeka yang terdiri dari 3 Ayam McD + 3 nasi + 3 Teh Botol Sosro kotak + Burger Rendang (ayam/sapi) seharga Rp77.273.Paket Merdeka berlaku pada 14-17 Agustus, mulai jam 13.00 sampai 18.00. Pembeli juga bisa mendapat tambahan gratis Ginger Ale Fizz dengan menyebut kata kunci tertentu, yang tertera di Instagram McDonalds Indonesia, saat memesan menu Paket Merdeka.Promo Kopi Janji Jiwa berlaku sebulan penuh dari 1 sampai 31 Agustus 2022. Berikut promo untuk layanan pick up dan delivery di Jiwa+:Berikut promo yang bisa didapat di Jiwa+, walk in, Gofood, Grabfood, ShopeeFood, dan Traveloka Eats:Berikut promo melalui pembelian walk in: