Pada 21 Desember 2022, Ariel Tatum membagikan ceritanya di Instagram pribadi, terkait kekhawatirannya akan ular yang bisa keluar secara tiba-tiba dari pipa kamar mandi. Dalam unggahannya tersebut Ariel menuliskan, "Good morning. Let's start the day with an (not so) irrational fear together" dengan screenshot pencarian Google tentang overthinking-nya itu.Beberapa hal mungkin menimbulkan rasa takut seperti gagasan tentang ular yang keluar melalui pipa toilet di rumah. Apakah itu legenda urban, lelucon, atau kekhawatiran yang valid?Menurut para ahli, sayangnya hal itu bisa saja terjadi. Tidak hanya ular yang bisa masuk melalui toilet, tapi makhluk lain seperti tikus, tupai, dan katak pohon juga bisa. Namun, ini bukan kejadian yang sangat umum, jadi kamu bisa bernapas lega.Jika kamu masih khawatir akan ular yang keluar dari pipa, maka artikel ini adalah yang tepat untukmu mencegah hal tersebut terjadi. Berikut ini Medcom.id telah merangkum 4 tips preventif yang bisa diikuti.Tutupi pipa dengan jaring kawat atau kain perangkat keras untuk menciptakan penghalang yang tidak dapat dilalui hama. Gunakan jaring kawat setebal seperempat hingga setengah inci untuk daya tahan.Kamu membutuhkan gunting untuk memotong jaring kawat. Potong selebar satu hingga tiga inci untuk menutupi bukaan pipa tumpukan dan sisakan beberapa bahan tambahan di setiap sisi.Multi-flap adalah katup satu arah yang dipasang di atas pipa limbah toilet. Ini memungkinkan toilet untuk menyiram dan mengeluarkan air dan limbah, dan kemudian tutupnya segera menutup untuk mencegah hewan keluar dengan memutus aksesnya.Cara ini bekerja dengan baik untuk tikus dan ular. Manfaat tambahan dari multi-flap adalah mengurangi konsumsi air yang dapat menghemat uang untuk tagihan air kamu.Karena kondisi septic tank yang tertutup tidak memungkinkan untuk diakses oleh ular dan juga tempat tersebut berisi gas, sehingga sangat kuat yang kemungkinan membuat ular tidak nyaman. Maka kamu harus membersihkan toilet-mu secara rutin dengan wewangian yang menyengat.Ahli Herpetology Pusat, Amir Hamidy mengatakan garam itu tak efektif, yang efektif itu bau-bauan menyengat seperti Wippol, bensin, minyak tanah.Ini mungkin terdengar seperti mitos urban, tetapi ular diketahui berakhir di pipa dan muncul di toilet. Mereka tidak keluar melalui pipa ledeng, biasanya mereka masuk dari atas mangkuk.Maka sebelum dan setelah penggunaan toilet, pastikan kamu selalu membersihkan dan menekan tombol flush dengan baik. Walaupun cara ini tidak terlalu efektif, setidaknya bisa menenangkanmu dari rasa takut.Jika ternyata ular sudah keluar dari toilet, lakukan hal berikut ini:- Biarkan ular keluar sendiri biarkan ular mengeluarkan seluruh tubuhnya dari lubang.- Setelah dia turun ke lantai, tutup lubang kloset atau WC atau segera buang air dengan penutupnya atau dengan ember. Hati-hati saat melakukan hal ini. Pastikan ular tidak berbahaya.- Jika sudah keluar biarkan saja ular di kamar mandi dan segera panggil tim pemadam kebakaran atau tim snake rescue atau animal rescue terdekat.Jika ular tidak keluar dalam 2-3 jam maka :- Mungkin ular menemukan jalur lain untuk keluar di akses septic tank atau lembu air lainnya.- Ular bertahan di lubang septic tank.- Ular terjebak atau kejepit di saluran pipa ke septic tank.