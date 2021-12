Ini Tren Warna Cat Rumah pada 2022

(FIR)

Arsitek Mande Austriono sekaligus Managing Director & Founder DFORM Studio membeberkan terkait warna cat rumah yang paling dicari pada 2022. Ia mengatakan warna-warna yang segar dan lembut seperti biru langit akan banyak dipilih untuk berbagai kebutuhan rumah maupun dekorasi pada 2022 mendatang.Menurut Mande, hal tersebut diakibatkan oleh tren bekerja dari rumah yang membuat pemilik rumah semakin memikirkan kenyamanan dalam ruangan."Diperkirakan bahwa ke depannya, working from home jadi cara baru untuk masyarakat, bahkan setelah pandemi lewat. Setiap orang sudah punya acara untuk menyiasati kehidupan mereka nanti," kata Mande saat diskusi daring"Warna-warna yang segar dapat membantu para pemilik rumah untuk semakin maksimal dalam beraktivitas sehingga timbul ide-ide kreatif," imbuh dia.Senada dengan Mande, praktisi kesehatan holistik dan self-healing Reza Gunawan menambahkan, warna biru identik dengan ketenangan dan memicu respons relaksasi. Sehingga dapat menghadirkan inspirasi serta meningkatkan fokus dan produktivitas."Saat kita dikelilingi oleh warna yang tepat, pikiran dan suasana hati kita akan turut terpengaruh menjadi lebih rileks, tenang, dan damai," ujar Reza.Melihat hal tersebut, AkzoNobel melalui merek pelapis dekoratif terkemuka, Dulux, menghadirkan Colour of the Year dengan tema "Bright Skies - A Breath of Fresh Air" untuk memberikan inspirasi melalui nuansa cerah dan lembut dalam menyambut tahun 2022 dengan penuh optimistis.“Tema warna 2022 mewakili apa yang kami yakini, kenyamanan dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah, terkoneksi dengan alam, berkontemplasi hingga tercipta ide-ide kreatif, dan terbuka terhadap inspirasi yang lebih segar," kata Creative Director of AkzoNobel’s Global Aesthetic Center Heleen van Gent.