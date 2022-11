Kemangi

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Oregano

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Peterseli

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Rosemary

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Daun thyme

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Menanam tanaman di dalam ruangan, seperti dapur akan memberikan nuansa sejuk dan menenangkan. Apalagi, bila tanaman tersebut merupakan tanaman herbal yang memberikan banyak manfaat, seperti bisa dimanfaatkan untuk memasak hingga menghemat biaya misalnya.Perlu diketahui, varietas tanaman herbal yang bisa ditanam sangat beragam. Ada beberapa tanaman herbal yang memiliki fungsi ganda, dimanfaatkan sebagai masakan sekaligus menambah warna dan tekstur di taman."Tumbuhkan sesuatu yang Anda suka makan; mulailah dengan menanam sesuatu yang mudah, seperti tumbuhan," ujar Daron Joffe, seorang petani, pendidik, dan penulis biodinamik terkenal secara nasional.Herbal tumbuh hampir setiap saat sepanjang tahun dan perawatannya juga rendah. Melansir dari Eat This, Not That!, inilah tanaman herbal yang harus ditanam sekarang untuk rasa dan manfaat kesehatannya yang luar biasa:Kemangi dianggap baik untuk gangguan metabolisme. Studi menunjukkan bahwa makan daun kemangi dapat membantu mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan gula darah serta memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurut laporan di Nutrition Today.Komponen oregano dengan potensi manfaat kesehatan terbesar adalah carvacrol, fenol alami dengan kekuatan antioksidan. Mereka yang mengonsumsi minyak oregano menunjukkan peningkatan profil kolesterol yang lebih besar daripada mereka yang tidak mengonsumsi oregano. Ramuan ini mungkin juga memiliki sifat antikanker.Penelitian pada hewan yang diterbitkan dalam Phytotherapy Research menunjukkan bahwa carvacrol dalam oregano suatu hari nanti terbukti bermanfaat melawan karsinoma payudara, hati, dan paru-paru.Peterseli adalah diuretik alami yang kuat. Oleh penelitian telah ditunjukkan sebagai antihipertensi yang efektif di mana dapat menurunkan tekanan darah dengan mengeluarkan air dari aliran darah dan melebarkan pembuluh darah. Juga, ramuan hijau berdaun adalah salah satu sumber vitamin K terbaik, vitamin yang larut dalam lemak yang penting untuk pembekuan darah dan regenerasi tulang. Pun melindungi dari patah tulang.Rosemary mengandung banyak vitamin esensial seperti A, C, dan B-6, dan antioksidan lainnya, ditambah mineral seperti zat besi dan kalsium. Sebuah anti-inflamasi, rosemary diyakini bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh dan peredaran darah. Aromanya telah terbukti merangsang kewaspadaan, ingatan, dan kognisi, serta meningkatkan suasana hati.Bioaktif kunci dalam rosemary adalah asam rosmarinic, yang juga ditemukan dalam basil, sage, thyme, dan peppermint. Ilmuwan di Polandia mengeksplorasi efek epigenetik dari asam rosmarinic dan menemukan bahwa itu bersifat kemoprotektif dengan mencegah pemblokiran gen yang menekan tumor pada sel kanker payudara manusia.Thyme dikenal karena sifat anti-jamur dan anti-bakterinya sejak ratusan tahun. Rasa thyme yang mint dan sedikit lemon memunculkan rasa makanan seperti halnya garam, itulah sebabnya American Heart Association merekomendasikan penggunaan thyme (dan herba lainnya) sebagai pengganti garam dalam masakan untuk membantu mengatur tekanan darah.Naturopaths sering menggunakan teh yang diseduh dengan thyme sebagai obat batuk dan sakit tenggorokan karena sifat anti-inflamasinya. Studi lain pu menunjukkan thyme dapat meningkatkan kolesterol HDL (baik) sekaligus mengurangi kolesterol LDL (jahat) dan trigliserida. Terakhir, seperti kebanyakan herbal, thyme kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin C, A, B-6; kalsium; besi; magnesium; dan mangan, di mana mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat.