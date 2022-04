4 Rekomendasi Kost Eksklusif di Jakarta Pusat, Desain Aesthetic dan Punya Banyak Fasilitas

Kemudahan yang Akan Didapatkan Saat Tinggal di Jakarta Pusat



Sebagai salah satu wilayah administratif di Ibu Kota, banyak kemudahan yang akan Anda dapat dengan memilih tempat tinggal di Jakarta Pusat. Tak heran jika kost eksklusif di Jakarta Pusat begitu diminati.Bagi Anda yang sedang mencari tempat tinggal di Jakarta Pusat, simak empat rekomendasi kost eksklusif di Jakarta Pusat di bawah ini. Menawarkan fasilitas beragam yang pastinya sayang jika dilewatkan.Jakarta Pusat menjadi satu wilayah administratif dengan luas terkecil diantara kota administratif lainnya. Meski begitu, kawasan ini menawarkan banyak hal untuk menunjang kenyamanan hidup, antara lain:- Jakarta Pusat menjadi kawasan dengan banyak gedung perkantoran, perbankan dan fasilitas penting lainnya. Hal ini akan memudahkan aktivitas sehari-hari terutama yang berhubungan dengan kantor pelayanan publik tersebut.Bagi Anda yang bekerja di salah satu kantor di wilayah Jakarta Pusat, tentu akan dimudahkan karena dekatnya jarak kantor dengan hunian Anda.- Terdapat banyak pusat perbelanjaan, mulai dari pasar Tanah Abang hingga mal-mal modern. Bahkan 20 dari total 80 mal yang ada di Indonesia berada di Jakarta Pusat.- Akses transportasi umum yang mudah dijangkau, mulai dari stasiun kereta, bus TransJakarta, dan banyak lagi.- Terdapat banyak tempat wisata bersejarah, berupa bangunan kuno yang berdiri sejak masa penjajahan Belanda hingga setelah merdeka. Hal ini tepat bagi Anda yang menginginkan suasana lain, misalnya ketika berlibur di akhir pekan.- Terdapat banyak fasilitas terbuka seperti taman-taman dengan pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Cocok untuk melepas penat di akhir pekan, olahraga sore atau refreshing seusai pulang kerja.Jika Anda bekerja di kawasan Jakarta Pusat, tentu Anda akan memilih kost yang dekat dengan area tersebut. Hal ini tentu akan memberi efisiensi waktu dalam kegiatan sehari-hari.Berikut ini daftar rekomendasi kost eksklusif di Jakarta Pusat yang dapat Anda pilih. Memiliki range harga berbeda serta fasilitas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Hadir dengan nuansa minimalis serta fasilitas bersama yang lengkap, Cove Laguna cocok Anda jadikan sebagai pilihan kost eksklusif di Jakarta Pusat. Kost eksklusif ini berlokasi strategis tepatnya di area Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.Tersedia kamar luas berukuran hingga 27 m² yang dilengkapi dengan jendela eksternal untuk pencahayaan yang maksimal. Tak hanya ukurannya yang luas dan anti pengap, Cove Laguna menyediakan berbagai tipe kamar, seperti tipe deluxe, superior, premium dengan harga sewa mulai dari 5 juta per bulan.Dekat dengan stasiun Sudirman yang tak hanya memudahkan urusan transportasi, namun juga kenyamanan untuk melepas penat usai menjalani aktivitas di area Bendungan Hilir yang sibuk.Pilihan berikutnya yaitu Cove Proklamasi yang berlokasi di area berkelas yaitu Menteng, Jakarta Pusat. Tempat ini dilengkapi fasilitas bersama, seperti kolam renang bersama, dapur bersama hingga fasilitas laundry.Tipe kamar suite kitchen dilengkapi dapur pribadi, cocok bagi Anda yang suka memasak. Harga sewa kost Jakarta Pusat Cove Proklamasi yaitu mulai dari 4 juta per bulan.Memiliki desain trendi dengan sentuhan modern nan minimalis, Cove Central patut Anda pertimbangkan. Terletak di Salemba, Jakarta Pusat, yang menawarkan kamar kost dengan luas 13 m² hingga 18 m² kost full furnished Jakarta Pusat, dibanderol dengan harga sewa mulai dari 3 juta per bulan.Selain itu, kost eksklusif ini juga dilengkapi tanaman hijau yang memberi suasana tenang dan nyaman. Kost eksklusif di Jakarta Pusat ini semakin memanjakan penghuninya karena dilengkapi fasilitas yang lengkap, mulai dari dapur bersama, ruang makan, rooftop, hingga lift.Rekomendasi kost eksklusif di Jakarta Pusat terakhir ialah Cove Kosku yang terletak di Monas. Tersedia dengan luas kamar hingga 17 m² dengan harga sewa mulai dari 3 jutaan, kost Jakarta Pusat ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan stasiun Tanah Abang.Lengkapnya fasilitas serta kemudahan akses sebagai kost full furnished Jakarta Pusat tentu akan membuat Anda nyaman.Mencari tempat kost yang memberi kenyamanan tentu membutuhkan kejelian tersendiri. Tak usah risau, hal tersebut bisa Anda dapatkan dengan beragam rekomendasi kost eksklusif di Jakarta Pusat.