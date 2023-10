Gandeng Desainer Joe Human, Vinoti Living Persembahkan Koleksi Bergaya Kota New York

(Salah satu koleksi New York Vinoti Living. Foto: Dok. Aulia)

Vinoti Living, merek furniture Indonesia, mengumumkan kolaborasi inovatif dengan desainer Amerika, Joe Human. Kolaborasinya kali ini mengangkat tema koleksi New York.Terinspirasi dari energi dinamis dan multikultural Kota New York, koleksi ini mencerminkan esensi kehidupan modern dengan menawarkan perpaduan gaya dan kenyamanan dalam satu kesatuan."New York City memiliki tempat istimewa di hati saya karena penuh inspirasi di setiap sudutnya. Ini adalah tempat yang menarik untuk mengumpulkan banyak ide," papar Joe dalam konferensi pers pengenalan New York Collection dari Vinoti Living, Selasa, (10/10/2023) di Jakarta.Koleksi ini dibuat dengan desain yang playful dari segi bentuk. Selain itu, juga mengeksplorasi kreativitas tanpa batas dengan tetap mempertahankan unsur fungsionalitas yang esensial.Selain itu, Joe Human mengungkapkan bahwa prosesnya ini membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Mulai dari berdiskusi bersama, melakukan desain, hingga produksi prototipe yang hadir pada konferensi pers kemarin.New York hadir sebagai salah satu koleksi spesial yang lebih banyak menggunakan bahan dan finishing alami seperti natural solid wood, natural finish, marmer, dan aksen keemasan. Pembeli akan dibuat nyaman dengan memiliki koleksi ini.Halistya Pramana selaku Pemilik Vinoti Living berharap koleksi ini mampu memikat para penikmat desain. Hal tersebut juga sejalan dengan tekad untuk terus memperluas jangkauan produk di berbagai kalangan usia."Koleksi New York pun kini hadir untuk memenuhi kebutuhan ruang hidup modern. Masyarakat dapat membelinya sekarang dari koleksi New York ini. Namun, pengiriman akan dilakukan mulai dari akhir tahun nantinya," tutupnya.