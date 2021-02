Intip Pengalaman Okky Asokawati saat Liburan di Tengah Pandemi

(yyy)

Sejak adanya pandemi covid-19 tahun lalu, liburan menjadi sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti saat libur Natal dan Tahun Baru, segala kegiatannya harus ketat dengan protokol kesehatan.Hal itu juga dialami oleh Fashion Advisor Gaya, Okky Asokawati yang beberapa waktu lalu menghabiskan liburannya ke luar negeri. Meski begitu, dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, liburan dapat berlangsung aman dan menyenangkan."Iya, jadi memang waktu kita ke Turki untuk berangkatnya itu memang diminta untuk rapid dan sebelum pulang, malam hari kita diminta untuk swab test. Dan selama disana itu ada jam malam, jadi jam 9 malam sudah enggak boleh keluar dari hotel. Dan agenda kami memang jam 8 biasanya sudah selesai dan balik ke hotel," ujar Okky.Tak hanya itu, untuk mencegah penyebaran covid-19, selama liburan Okky juga tidak selalu bisa menikmati makanan di restoran setempat. Walau begitu, ia tetap menikmati makanan yang disediakan pemandu wisatanya."Makannya selama di sana itu kita memang enggak boleh dine in, enggak boleh makan di resto. Jadi kita biasanya take away atau guide setempat sudah menyiapkan makan siang kita di bus berupa kebab atau french fries, tapi cukup enak kok kebab dan lain sebagainya," ujar model senior Indonesia itu.Bahkan, Okky menambahkan, terkadang dalam satu restoran hanya ada rombongannya saja. "Dan satu restoran itu kosong, itu jarang sekali kita ketemu turis yang lain. Kadang-kadang satu resto itu cuma kita aja bersebelas gitu ya."Lebih lanjut, Okky mengatakan hal itu berbeda sekali dengan liburan Okky di tahun-tahun sebelumnya, di tempat yang sama dengan kondisi yang sangat ramai, "Saya pernah ke Turki dulu, tempat itu sangat ramai gitu. Sementara, sekarang di tempat-tempat tourism sendiri itu juga tidak terlalu ramai seperti misalnya Hagia Sophia.""Itu waktu aku pertama kali dateng, wah penuh sekali, sangat susah untuk foto di situ, tetapi kemarin ini cukup lowong meskipun untuk foto kita mesti menunggu orang lewat dulu. Tapi, so far cukup lowong lah enggak terlalu banyak orang." ujarnya."Jadi memang jumlah orang, jumlah turisnya juga berkurang. Jadi ya kita nyaman-nyaman saja dan physical distancing itu bisa kita laksanakan," tambahnya.Ia juga mengatakan protokol kesehatan yang dijalankan di luar negeri kurang lebih sama seperti yang dilakukan di Indonesia."Hotel-hotel pun terasa lapang enggak banyak orang. Dan protokol kesehatannya juga, kalau kita masuk hotel juga ada hand sanitizer dan juga ada cek suhunya. Kurang lebih sama seperti yang ada di Indonesia," katanya."Iya, bedanya itu. Ketika Indonesia belum ada "jam malam", Turki sudah lebih dulu ada," pungkasnya.