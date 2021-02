Okky Asokawati Pakai Warna Putih saat Traveling, Enggak Takut Kotor?

(yyy)

Mengenakan pakaian berwarna putih tak hanya membutuhkan kehati-hatian, tapi kamu juga harus cermat dalam memperhatikan berbagai hal yang dapat merusak pemandangan ketika kamu dibalut pakaian putih.Ya, banyak orang terkadang kurang teliti dan sering melakukan kesalahan ketika hendak mengenakan pakaian putih. Namun ternyata, hal ini tak berlaku bagi model senior Indonesia, Okky Asokawati.Menurutnya, warna putih adalah warna yang outstanding. Dalam arti, warna putih terkesan glamour, clean, elegan, mewah dan juga monochromatic."Putih bersih gitu aku suka. Memang banyak orang bilang, takut kotor dan sebagainya. Tapi buat aku ya kita sudah cukup dewasa untuk enggak main becek-becekan dan main lumpur gitu kan, jadi aku rasa ya kita bisa jaga kebersihan itu. Meskipun kita makan, kan kita bisa taruh serbet diatasnya gitu kan. Dipantai pun, kalau duduk di pantai dengan baju putih aku juga pede-pede aja. Bagus malah, putih-putih on the beach gitu kan," ujarnya.Fashion Advisor Gaya ini juga menuturkan beberapa jenis busana putih yang selalu ia bawa saat traveling."Kalau ke pantai atau dalam negeri karena udaranya panas, jadi aku bisa pakai rok lebar atau dress terusan warna putih yang talinya sebahu. Kemudian diatasnya aku double dengan kemeja gombrong. Bisa juga pakai celana panjang putih atau pakai loose dress yang putih," jelas Okky."Aku pede-pede saja pakai warna serba putih karena kan enggak main kotor-kotoran. Ke pantai, city look, kita lihat-lihat daerah atau lokasi yang bersejarah, kan cantik kalau pakai warna putih," tutupnya.