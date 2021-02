Begini Cara Okky Asokawati Padu Padan Outfit untuk Liburan

(Sandal Tropeziennes yang selalu dibawa Okky saat liburan. Foto: Dok. Pribadi)

(yyy)

Memasuki era new normal, beberapa objek wisata di Indonesia maupun di luar negeri sudah mulai dibuka kembali. Saat berlibur, biasanya ada barang-barang khusus yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari.Seperti yang dilakukan Okky Asokawati yang akhir tahun lalu menghabiskan waktu liburannya di negara Turki.Fashion Advisor Gaya ini mengungkapkan beberapa model baju, tas dan sepatu yang wajib ada di dalam kopernya saat ia traveling ke berbagai tempat."Kalau pergi berlibur di dalam negeri, sandal tropeziennes dan sneaker selalu aku bawa. Juga, flatshoes dan sandal wedges, karena menurutku kalau pakai sandal wedges itu tidak terlalu capek buat jalan," jelas Okky.Lebih lanjut, untuk high heels, Okky lebih memilih memakai model wedges dibandingkan stiletto, "Kalau high heelsnya, kalau travelling gitu aku biasanya bawanya yang wedges (supaya keliatan tinggi) bukan stilletto, supaya kalau aku jalan kemana-mana itu tidak melelahkan."Sementara, saat berlibur ke luar negeri di musim dingin, sepatu wajib yang tidak boleh ketinggalan adalah Bots."Buat aku kalau pakai bots itu membuat kaki hangat. Untuk bots pun biasanya aku bawa dua versi. Biasanya aku bawa yang hitam, kemudian yang kulit, warna netral dan warna merah. Memang agak banyak, karena kalau baju itu bisa mix and match, tetapi kalau sepatu, coats dan topi aku memang bawa cukup banyak," tambahnya.Kemudian untuk model baju, Okky selalu menyesuaikan outfitnya dengan tema atau tempat yang ia kunjungi. "Kalau misalnya city look atau di pantai, ya aku bisa pakai rok lebar, atau pakai pipe pants. Aku juga pakai kemeja atau kaos yang atas dan bawahnya sama (setelan). Kuncinya adalah mix and match, dari segi warna," ungkap pemilik dan instruktur OKKY.WALLA MODELING."Jadi kalau aku traveling itu misalnya gini, kali ini aku misalnya mau ke Labuan Bajo. Maka tema yang aku bawa adalah putih dan krem. Yaudah kemudian nanti aku ambil rok putih, kemeja gombrong putih, kemudian aku bawa celana pipe atau sinyong yang warna krem. Atau mungkin aku juga bawa kaos-kaos oversize yang warna krem dan rok krem." jelas Okky.Ibu dua anak ini mengaku kalau pergi ke suatu tempat ia wajib menentukkan tema warna busana yang akan dipakainya. "Misalnya, ke luar negeri temanya adalah cokelat dan hitam. Yaudah disesuaikan aja. Intinya kalau model baju sih kalau enggak skirt, pants, kemejaatau blazer," tuturnya.Meski demikian, rupanya Okky cukup simpel dalam membawa tas jinjing saat traveling. "Biasanya aku bawa tas yang ada talinya atau yang body strap, cukup untuk masukin dompet sama handphone. Jadi, aku enggak pernah bawa tas yang gede-gede kalau traveling kecuali tas yang besar memang waktu berangkat saja kepakai yaitu di kabin." pungkas model senior Indonesia.