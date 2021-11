Bagaimana Memanfaatkan iPhone 13 untuk Membuat Film? Ini Penjelasannya

Cinematic Mode

Penggabungan kamera dan handphone terkadang membuat orang yang awam kamera relatif gampang bikin konten foto atau video. Terlebih hampir semua orang merasa terbantu dengan portabilitas handphone yang bisa menjadi “kamera dadakan”.iPhone, enggak butuh waktu lama buat jadi game changer kemampuan kamera dan ponsel pintar. Film Searching for Sugar Man (2012), Tangerine (2015), High Flying Bird (2019) adalah film-film yang berhasil meraih penghargaan dan direkam hanya menggunakan kamera iPhone. Berikut beberapa fitur yang kamu bisa memanfaatkan iPhone 13 untuk urusan membuat film atau vlog.Bayangin kalau kamera iPhone kamu bisa secara otomatis mengganti fokus ala film Hollywood. Kamu enggak butuh kamera gede-gede untuk membuatnya. Kamera iPhone 13, 13 Pro dan 13 Pro Max dilengkapi Cinematic Mode untuk mengatur transisi fokus yang mulus antara satu objek dengan objek lainnya. Enaknya lagi, kamu juga bisa mengedit timing yang sekiranya pas buatmu untuk berganti fokus.Belakangan mode makro jadi hal yang banyak dibutuhkan mobile photographer. Nah, kamera iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max dilengkapi dengan kekuatan makro yang mendapat perhatian khusus oleh Apple pada kamera ultra widenya. Enaknya lagi, kekuatan makro ini juga bisa ditemukan pada fitur video termasuk untuk mode Slo-mo dan Time-lapse. Buat Instagram Reels atau TikTok kece, sih!Lensa tele pada kamera handphone belakangan jadi makin diperhitungkan. Dan Apple enggak pernah tanggung-tanggung soal lensa telephoto di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Kamera pada iPhone 13 Pro dan ProMax dilengkapi dengan jangkauan satu ekstra kamera yang bisa dilakukan untuk men-zoom gambar hingga 3X. Panjang fokus lensa telefoto setara 77 milimeter (mm).Teknologi ini sebelumnya pernah disematkan Apple untuk iPad Pro 2020, iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max. Apple kembali menyematkan LiDAR Scanner di seri 13 Pro dan 13 Pro Max dengan berbagai penambahan fungsi yang enggak tanggung-tanggung. Sederhananya, LiDAR Scanner memiliki fungsi seperti sensor parkir di bagian belakang mobil. Secara otomatis LiDAR Scanner bakal memberikan info terkait objek foto yang kamu ambil. Baik itu tinggi, lebar dan dimensi objek.Bikin Konten visual secanggih apapun bisa kamu lakukan dengan iPhone 13. Terlebih karena fitur ProMotion dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz untuk performa grafis yang luar biasa.Kabar gembiranya, seri iPhone 13 sudah tersedia di store iBox dan Erafone seluruh Indonesia. Jika kamu enggak sempat keluar rumah? Kamu juga bisa order di www.ibox.co.id dan www.eraspace.com. Untuk para pengguna Shopee, iBox Indonesia juga memiliki Official Store iBox Indonesia.Untuk kapasitas baterai yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih, iPhone 13 dan 13 Mini hadir dengan harga yang sama dibandingkan iPhone 12 dan 12 Mini. Untuk varian iPhone 13 Pro bisa kamu miliki dengan harga yang lebih affordable dibanding iPhone 12 Pro.Pastikan kamu juga menjaga protokol kesehatanstore iBox Indonesia juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Info selengkapnya kunjungi www.ibox.co.id dan Official Account Instagram @iboxindonesia dan @erafonestores.