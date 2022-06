Menggemaskan, Acome Luncurkan Speaker Lebah

(ELG)

Acome, salah satu merek penyedia barang penunjang keseharian seperti powerbank, kabel, dan pengisi daya kini menghadirkan produk audio terbarunya. Mereka merilis speaker bluetooth seri A15.Menariknya, speaker ini memiliki bentuk seperti lebah kuning yang imut dan menggemaskan. Bentuknya yang simpel membuat juga simpel untuk dibawa ke mana-mana.Selain desain, speaker Acome seri A15 ini dibekali dengan suara kencang lengkap dengan bass yang kuat. Sementara untuk ketahanan, speaker seri A15 bisa dipakai hingga 7 jam dengan maksimal pengisian daya 2 jam."Acome berusaha untuk selalu menghadirkan produk dengan inovasi terbaru. Tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga desain yang unik dan menyenangkan penggunanya," ujar Rosita Su, Sales Director PT Wook Global Technology dalam keterangan tertulisnya.Speaker Acome loT seri A15 sudah dilengkapi charging port type-C. Tidak hanya Bluetooth, Speaker ini juga memiliki mode playback lain yaitu dengan Micro SD Card dan kabel Aux serta bisa pairing dengan dua speaker mode TWS. Harga speaker ini ditawarkan mulai dari Rp249 ribu.Selain merilis speaker seri A15, Acome juga menghadirkan smart watch seri S1 Plus. Smart watch ini juga bisa digunakan di dalam air dengan kedalaman 50 meter. Berbagai fitur juga melengkapi Smart watch seri S1 Plus ini.Sebut saja seperti pilihan watchface yang bisa diakses melalui aplikasi, kontrol musik, monitor Kesehatan 24 jam seperti detak jantung dan saturasi oksigen, serta memiliki 14 mode olahraga untuk yang aktif melatih kebugaran tubuh. Dari sisi ketahanan daya, smart watch Acome seri S1 plus ini bisa bertahan hingga 2 minggu pemakaian dengan 3 jam pengisian daya.