Dengan Smartphone Bisa Bikin Film, Ini Beberapa Manfaatnya

- Minim budget

- Menjangkau lebih luas

- Merancang ide cerita yang unik

- Siapa saja bisa membuat film

(FIR)

Zaman sekarang, penggunaan smartphone untuk membuat content atau film sudah menjadi pembicaraan umum. Tak terkecuali yang dilakukan sutradara kondang seperti Riri Riza.Ditantang Oppo Indonesia untuk kedua kalinya, Riri Riza kembali membuat film pendek. Kali ini bernuansa romance misteri berjudul ‘Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu’. Keseluruhan gambar dalam film yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan berdurasi 30 menit ini diambil dengan menggunakan kamera dari Oppo Find X5 Pro 5G."Kolaborasi pembuatan film dengan menggunakan smartphone Oppo ini merupakan kali kedua. Setelah sebelumnya meluncurkan film pendek “You and Me in Low Angle”, tahun ini saya mencoba eksplorasi berbagai teknik pengambilan gambar dengan smartphone OPPO Find X5 Pro 5G melalui film: Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu”," ujar Riri Riza.Riri Riza mengatakan, dalam film ini ia fokus pada pengambilan gambar dalam nuansa yang minim cahaya. Tujuannya agar dapat menampilkan suasana romance misteri yang tak terduga dan emosi-emosi di dalam film ini, tentu tidaklah mudah."Tone warna gelap seringkali menjadi kendala dalam menampilkan emosi pemain. Tapi dengan smartphone OPPO Find X5 Pro 5G, kendala tersebut dapat teratasi. Ini memungkinkan saya mendapatkan hasil gambar yang memberikan sentuhan emosi dalam film ini," ucap Riri Riza.Selain itu, Riri Riza dan juga sang produser, Mira Lesmana memberikan pengalaman apa saja manfaat yang didapat dalam membuat film pendek melalui smartphone. Di antaranya:Pembuatan film menggunakan smartphone bisa membuatmu tak terlalu mengeluarkan budget besar, karena tak banyak menggunakan kru."Membuat sebuah produksi yang tidak terbebani oleh kru maupun budget yang besar," kata Mira Lesmana.Pengambilan gambar menggunakan smartphone tak hanya di ruang luas, melainkan di ruang sempit sekalipun."Mendesain produksi untuk film pendek ini menyenangkan sekali karena kami memiliki kebebasan untuk merancang ide cerita yang unik," ujar Mira.Kata Mira, kemajuan teknologi saat ini memungkinkan siapa saja bisa membuat film dengan smartphone dan memudahkan para sineas muda dalam proses pengambilan gambar untuk karya-karya film mereka.