Ini TWS dan Smartwatch Terbaik versi Selular Award 2022

The 19th Selular Award 2022 telah digelar beberapa waktu lalu. Dari beberapa kategori, ada dua penghargaan yang menarik yaitu Best TWS (True Wireless Stereo) dan Best Smartwatch oh the Year.Seperti diketahui, TWS dan Smartwatch merupakan gadget yang kerap menanjak peminat dan juga perkembangan inovasinya. Menariknya lagi, dua penghargaan itu diborong oleh Olike Indonesia.Untuk kategori TWS, Olike meraihnya melalui produk TWS Hero T10. Sementara Smartwatch, Olike Indonesia mengandalkan Zeth W1. Adapun penilaian The 19th Selular Award 2022 ini melibatkan panel tim redaksi dan survei online yang dilakukan terhadap pembaca Selular."Tentunya ini adalah suatu kehormatan dan kebanggaan atas gelar Best TWS & Smartwatch of the Year pada acara Selular Award ke 19 tahun ini. Penghargaan ini menjadi gelar pertama kami semenjak kami berkiprah di industri teknologi Indonesia sejak tahun 2017," ujar Mr. Cain Wang, Selaku CEO Olike Indonesia."Pengakuan dari media teknologi ini juga menjadi sebuah tanda akan perusahaan kami yang terus berusaha dan berkembang dalam menghasilkan produk pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia," sambungnya.Selular Media Network, yang merupakan salah satu media yang mengulas segala hal gaya hidup teknologi kembali menyelenggarakan Selular Award 2022 sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku industri teknologi (ICT) di Tanah Air. Bertajuk Winning in Digital Ecosystems, Selular Award ke-19 ini diselenggarakan pada hari Jumat 29 Juli 2022 lalu.