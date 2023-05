Diperkenalkan secara Wah, Apa Sih Keunggulan OPPO Find N2 Flip?

Apa saja keunggulan dari OPPO Find N2 Flip?

1. Engsel yang lolos uji coba 400.000 Kali

2. Layar Luar Lebih Besar

3. Desain

4. Kolaborasi dengan Hasselblad

5. Cepat isi dan tahan lama saat dipakai

(FIR)

: OPPO akhirnya secara resmi memperkenalkan smartphone lipat pertama mereka di Indonesia, OPPO Find N2 Flip. Rilis smartphone teranyar ini digelar di Plaza Indonesia, Rabu 10 Mei 2023.Peluncuran OPPO OPPO Find N2 Flip ini dibuat serba wah, karena ada pemutaran film dari Ignatius Raditya Bramantya, Director of OPPO Find N2 Flip Launch Movie, Photofinder OPPO Indonesia. Film ini diperankan Brand Ambassador OPPO, Nicholas Saputra.Selain itu, dalam peluncuran Find N2 Flip, OPPO juga bekerja sama dengan fashion designer yang aspirasional, Peggy Hartanto dan Stella Risa. Fashion show ini bertujuan memvisualkan keunggulan OPPO Find N2 Flip melalui sebuah Trunk Show."Ini sebagai bukti bahwa OPPO ingin agar keunggulan dari Find N2 Flip dapat mendukung industri kreatif dalam negeri, dan menjangkau lebih banyak komunitas masyarakat dari latar belakang minat yang beragam," ucap Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen.Setidaknya OPPO memiliki empat keunggulan dalam seri lipat ini. Seperti teknologi engsel yang terbaru, layar depan yang terluas di kategorinya, daya tahan baterai yang mumpuni, kamera profesional hasil kerja sama dengan Hasselblad, dan lainnya.Patrick mengatakan, smartphone ini merupakan bukti komitmen OPPO untuk menciptakan produk yang benar-benar berfokus untuk memenuhi kebutuhan penggunanya."Menandai 10 tahun kehadiran kami di tanah air, OPPO menghadirkan teknologi yang menjawab tantangan pada hp lipat melalui OPPO Find N2 Flip. Berbagai keunggulan dari inovasi teknologi yang kami kembangkan menjadikan OPPO Find N2 Flip sebagai hp lipat dengan pengalaman pengguna lebih baik," ucap Patrick.OPPO Find N2 Flip menghadirkan era baru ketahanan hp lipat pada bagian engsel dengan teknologi New Generation Flexion Hinge. Mengandalkan teknologi engsel generasi terbaru tersebut, desain engsel OPPO Find N2 Flip menjadi lebih compact, sehingga hp lipat ini bisa hadir dengan layar penutup yang lebih besar, baterai kapasitas lebih besar, serta pengisian daya yang lebih cepat.Selain itu, ketahanan engsel dari Find N2 Flip dibawa ke level selanjutnya dengan sertifikasi dari TÜV Rhineland. Untuk mengetesnya, OPPO melakukan pengujian secara ekstrim terhadap engsel OPPO Find N2 Flip, yang mampu bertahan hingga 400.000 kali siklus lipatan. Dalam artian, mereka mengklaim punya daya tahan lebih tinggi dari smartphone lipat lainnya yang beredar di pasaran."Ini setara dengan penggunaan lebih dari 10 tahun, dengan pembukaan dan penutupan layar sebanyak 100 kali dalam sehari," jelas Baskoro Adiwiyono - Head of Public Relations OPPO Indonesia.Dengan teknologi New Generation Flexion Hinge, OPPO Find N2 Flip ini menawarkan desain yang compact, fleksibel, dan tanpa celah ketika ditutup, sehingga mengurangi risiko masuknya debu ke smartphone.Uniknya, kelebihan lain dari teknologi ini adalah memungkinkan hape tersebut tampil dengan layar dengan bekas lipatan paling dangkal pertama kalinya pada perangkat hp lipat saat ini."Desain engsel waterdrop-nya saat ditutup memungkinkan OPPO Find N2 Flip membentuk sudut lekukan yang minim. Sehingga ketika engselnya dibuka, kedalaman lipatan pada layar utama OPPO Find N2 Flip hanya 0,11 mm, yang secara signifikan lebih dangkal bahkan hampir tersembunyi jika dibandingkan hp lipat lainnya," ucap Baskoro.Kemudian, menurut Baskoro, sudut lipatan layar dioptimalkan menjadi 1,29º yang merupakan terbaik di pasaran. Hal tersebut sekaligus menghadirkan pengalaman layar utama yang halus, menghilangkan kecemasan pengguna terhadap ketahanan maupun kenyamanan memaksimalkan sebuah hp lipat.Kamu juga bisa melihat notifikasi tanpa harus membuka lipatan hapenya. Karena, layar luarnya lebih besar dengan ukuran 3,26 inci dan berorientasi vertikal. OPPO mengklaim layar depan ini merupakan yang terbesar di kategori hp lipat yang ada di pasaran sekarang.Dengan layar luar berukuran ekstra, kamu dapat dengan mudah melihat preview selfie secara utuh, mengecek notifikasi, bahkan meningkatkan fungsionalitasnya dengan menampilkan hingga 8 widget. Menjawab pesan, toggle setting, merekam voice note, menjawab telepon dan lainnya bisa dilakukan tanpa harus membuka smartphone. Cover screen dapat menampilkan 7 baris teks, notifikasi WhatsApp hingga 5 baris, dan bahkan dapat ditautkan ke layar utama.OPPO Find N2 Flip hadir dalam dua warna, Astral Black dan Moonlit Purple. Dengan desain bodi aluminium yang tidak meninggalkan bekas sidik jari dengan pola gelombang micro-etched yang unik di sepanjang engselnya.Smartphone ini memiliki berat hanya 191g dan lebar 7,45 mm ketika dibuka, OPPO Find N2 Flip sangat tipis dan ringan, dan dengan penutup belakang melengkung yang presisi, terasa nyaman saat digenggam, baik terbuka maupun tertutup.Punya keunggulan desain dan reliabilitas bukan berarti OPPO Find N2 Flip mengabaikan kualitas kamera. Tenang, kamu tetap bisa mendapatkan kualitas gambar terbaik karena HP lipat pertama OPPO ini dibekali kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX890, ultra-wide 8MP, dan kamera depan 32MP dengan sensor Sony IMX709.OPPO Berkolaborasi dengan Hasselblad agar menjadi fondasi kuat untuk menghasilkan gambar dengan tone warna natural dengan akurasi warna mendekati aslinya. Belum lagi, dukungan MariSilicon X Imaging NPU bikinan OPPO membuat video 4K yang dihasilkan jadi minim noise dan memiliki dynamic range yang luas.Mode FlexForm yang dimungkinkan oleh engsel terbaru ini membuat OPPO Find N2 Flip dapat dilipat dengan sudut antara 45º dan 110º, memberikan keleluasaan lebih bagi kamu untuk mengambil gambar dari berbagai sudut untuk hasil foto yang lebih dinamis.Teknologi engsel OPPO Find N2 Flip memungkinkan untuk dibenamkannya baterai berkapasitas besar 4.300mAH dalam ruang yang sempit, sehingga menjadikannya hp lipat dengan baterai terbesar di pasaran saat ini. Selain itu, berkat dukungan pengisian baterai SuperVOOC 44W, daya dapat terisi dari 0% hingga 62% dalam 30 menit."Kehadiran OPPO Find N2 Flip mengawali era baru bagi OPPO dan kami sangat antusias bisa menetapkan standar baru untuk ponsel lipat di Indonesia. Bagi kami ponsel lipat haruslah unggul di 4 hal, yaitu desain intuitif dan mudah digunakan, layar yang minim lekukan, daya tahan kuat dan baterai besar," pungkasnya.OPPO Find N2 Flip resmi meluncur di Indonesia dengan harga Rp14.999.000 dan konsumen akan mendapatkan keuntungan ekstra senilai Rp4.550.000 berupa OPPO Premium Services, termasuk layanan OPPO Care+ selama satu tahun.