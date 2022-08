Terbatas, Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition dengan Aksesori IKAT Indonesia

(Berolaborasi eksklusif bersama IKAT Indonesia by Didiet Maulana, aksesorinya sarat budaya Indonesia yang melengkapi Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition. Foto: Dok. Istimewa)

(Detail warna yang cantik mengambil semua detail nuansa. Foto: Dok. Samsung.com/id)

Eksklusif bersama IKAT Indonesia by Didiet Maulana

4 Fun fact Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition

(TIN)

Di HUT ke-77 RI ini memang sangat menyemangati kita semua ya. Meriahnya berbagai acara serta lomba yang sudah bisa diselenggarakan secara offline (langsung) dan melihat keseruan saat momen mengisi kemerdekaan Indonesia.Salah satu yang tak mau ketinggalan adalah gadget yang juga bisa menambah semangat kamu di HUT RI ini yaitu smartphone Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition. Samsung Electronics Indonesia merilis Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition yang punya teknologi terkini serta dengan desain stylish yang kokoh.Tak lupa juga lengkap dengan aksesori spesial dari IKAT Indonesia by Didiet Maulana yang kental dengan budaya Tanah Air.Hadir dengan pengalaman foldable terdepan dan warna merah-putih yang spesial, Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition merupakan ultimate device bagi pengguna untuk memaknai HUT ke-77 RI dengan bangkit menyebarkan semangat kemerdekaan dan lebih berani menggali berbagai potensi untuk mengekspresikan diri lebih baik.Dengan nuansa merah putih, Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition memberikan kesan patriotisme buat siapa saja yang memakainya.“Kami terus menantang diri untuk memberikan inovasi yang lebih hebat yang mendukung produktivitas dan gaya hidup rakyat Indonesia untuk bangkit dan menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan di setiap masa," buka ujar Lo Khing Seng, Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia."Bersama rakyat Indonesia memaknai momen kemerdekaan, Samsung hadir dengan Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition dengan warna kebanggan merah-putih, mengajak semua orang, khususnya generasi muda, membawa bangsa ini menjadi lebih hebat dan membuka dunia dengan cara mereka. Ekspresikanlah diri kalian dengan cara baru yang kreatif dan inspiratif yang memberikan manfaat lebih besar bagi orang banyak,” tambah Lo Khing Seng.Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition ditawarkan dalam jumlah terbatas. Hadirnya warna merah putih yang keren ini pun berpadu sempurna dengan form factor yang compact dan body kaca yang ramping untuk menciptakan satu-kesatuan desain yang unik bagi pengguna dalam menunjukkan style dan self-expression dengan cara yang lebih berani dan kekinian.Selain hadir dengan desain yang istimewa, Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition juga dibekali dengan fitur-fitur yang mampu membebaskan kreativitas pengguna untuk berekspresi dengan cara yang lebih unik dibandingkan dengan smartphone di pasaran pada umumnya.Pengguna bisa mendapatkan greater content berkat sensor kamera kelas flagship dengan akurasi lebih tinggi yang pastinya meningkatkan kualitas hasil kamera secara signifikan dibanding generasi sebelumnya. Jadi, kualitas foto untuk Instagram maupun video untuk TikTok pun jadi lebih jernih dan detail di tiap situasi, baik siang maupun malam.Galaxy Z Flip4 5G pun hadir dengan inovasi kamera yang beda dari yang lain berkat kehadiran Flex Cam 12MP yang bisa pengguna pakai sebagai kamera depan dan belakang secara seamless. Jadi, pengguna bisa bikin video untuk TikTok atau Instagram Reels hingga merekam vlog dengan cara yang simple dan unik untuk pengalaman bikin konten yang lebih inspiratif.Pengguna juga bisa menikmati pengalaman yang unik hanya di Galaxy Flip4 5G untuk berekspresi melalui Cover Screen dan Flex Mode yang begitu digemari di generasi sebelumnya, dan sekarang ditambahkan dengan berbagai fitur.Kini, pengguna bisa menggunakan face unlock, membalas pesan, hingga menelepon langsung dari Cover Screen untuk penggunaan smartphone yang penuh gaya dan tak bisa dinikmati di smartphone lainnya.Lalu, Flex Mode yang menjadi inovasi ponsel lipat yang dikembangkan oleh Samsung semakin disempurnakan sehingga pengguna bisa lebih nyaman berkreasi berbagai macam konten yang lebih bergaya dengan cara menekuknya sesuai kebutuhan angle foto dan meletakan Galaxy Flip4 di mana pun, hands-free.Dengan fitur Quick Shot dari cover screen, pengguna bisa foto selfi dengan beragam rasio gambar (1:1, 3:4, 16:9, 22:9) saat mengambil foto, dan mengaktifkan portrait mode yang membuat blur background.Dengan satu klik, pengguna bisa dapat foto yang lebih keren dan unik untuk di-post dengan ukuran yang paling pas di platform media sosial apapun. Kini Flex Mode juga menawarkan short form video sehingga pengguna bisa merekam video pendek secara instan yang pas untuk diunggah di Facebook maupun Instagram Reels.Berolaborasi eksklusif bersama IKAT Indonesia by Didiet Maulana, aksesorinya sarat budaya Indonesia yang melengkapi Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition.“Adalah kebanggaan tersendiri untuk IKAT Indonesia by Didiet Maulana menjadi bagian dari Samsung Galaxy Z Flip4 Indonesia Bespoke Edition. Kami merancang aksesoris yang didesain khusus untuk Samsung Electronics Indonesia. Sentuhan warna merah, putih, dan abu merepresentasikan sebuah keoptimisan, pribadi yang riang, dan eksistensi yang dinamis," ujar Didiet Maulana, Creative Director IKAT Indonesia."Dengan desain ini diharapkan bisa mengingatkan kita untuk terus semangat dalam mentransformasikan hal biasa menjadi lebih bermakna dan luar biasa. Harapan kami, pengguna Samsung Galaxy Z Flip4 Indonesia Bespoke Edition nantinya bisa tampil lebih bergaya, lebih ekspresif, dan bisa menghasilkan karya yang lebih hebat lagi. You can make Indonesia greater than now!” tambah Didiet.1. Galaxy Z Flip4 5G Indonesia Bespoke Edition yang tersedia secara terbatas dibanderol dengan harga Rp15.499.000 melalui pre-order sepanjang periode 10 Agustus – 1 September 2022, jam 20.00 WI2. Pre Order bisa dilakukan di Samsung.com/id 3. Samsung menambahkan satu unit Samsung Indonesia original clear casing with ring dan aksesori autentik dan artistik hasil kolaborasi Samsung Electronics Indonesia dan IKAT Indonesia by Didiet Maulana untuk setiap pembelian selama periode Pre Order4. Selain warna merah-putih, Galaxy Flip4 5G Bespoke Edition memiliki pilihan paduan warna lain yaitu Black-Green-Green, Gold-Yellow-White, Silver-Navy-Navy, dan Silver-White-White