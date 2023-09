Huawei Padukan Teknologi dan Fashion agar Wearables Naik Level

(FIR)

Sebuah konsep 'Fashion Forward' dengan menyatukan teknologi dan fashion untuk membawa industri wearables ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dicetuskan saat Huawei baru saja menggelar “Strategi Wearable dan Peluncuran Produk Terbaru” di Barcelona, Spanyol, yang menjadi ajang untuk memperkenalkan langkah terkini perusahaan dengan mengedepankan konsep.Melalui konsep tersebut, Huawei bertujuan merevolusi industri wearables dengan memadukan teknologi mutakhir, desain fashion-forward, dan fitur kesehatan yang berfokus pada pengguna. Sehingga menciptakan standar baru pada aksesori canggih di pergelangan tangan yang menunjang gaya hidup modern.Dengan pergeseran strategi yang berani, Huawei mendorongmu untuk mempersonalisasi pemantauan kesehatan dan aktivitas olahragamu, tanpa mengorbankan gaya; menandai awal baru untuk bisnis perangkat wearable-nya.Konsep "Fashion Forward" mencerminkan keinginan Huawei untuk mengedepankan desain, teknologi, dan inovasi, yang terwujud berkat satu dekade inovasinya dalam membawa pengalaman baru bagi pengguna di seluruh dunia.Sebagai bentuk keberlanjutan atas pengembangan inovasi dalam industri wearables, Huawei akan mengintegrasikan tiga keunggulan kompetitif utamanya: terobosan teknologi deteksi hardware terbaru, platform algoritma software yang ditingkatkan, serta layanan kesehatan digital yang lebih komprehensif dalam produk-produk mereka di masa depan.Berdasarkan pengalaman selama satu dekade dalam menghadirkan teknologi inovatif, estetika unik, dan keterampilan berkualitas premium, Huawei menetapkan standar baru dalam industri terkait.Hal ini didukung dengan kehadiran Huawei di pasar perangkat wearables premium internasional, memperkuat investasi strategis, seraya membentuk kemitraan ekosistem global untuk memberikan pengalaman olahraga, serta gaya hidup sehat yang personal kepada konsumen di seluruh dunia."Prestasi luar biasa Huawei hanya dapat terwujud melalui kerjasama dengan para ahli industri dan berbagai perguruan tinggi yang telah menghasilkan solusi inovatif untuk smartwatch kami," kata Zhang Wei, CEO of Huawei Health Team, Presiden Smart Wearable and Health Product Line, Huawei Consumer Business Group.Zhang Wei, CEO of Huawei Health Team, Presiden Smart Wearable and Health Product Line, Huawei Consumer Business Group.Dalam hal desain, Huawei punya rancangan yang bermakna dan berkelanjutan, yakni dengan menggabungkan berbagai material inovatif yang menawarkan berbagai pilihan personal, sehingga setiap perangkat wearables mampu menjadi bagian yang melengkapi gaya unik pengguna.Selain itu, Huawei juga secara konsisten meningkatkan pengalaman nyaman dan berkesan dalam menggunakan perangkat wearables melalui material berkualitas tinggi dan tahan lama, serta opsi personalisasi yang lebih luas.Sementara dari sisi kesehatan, Huawei memahami bahwa fokus ini adalah sebuah komitmen jangka panjang yang mendorong inovasi berkelanjutan dalam memberikan kamu kendali yang lebih besar atas kesehatanmuKomitmen tersebut dapat dilihat dari upaya Huawei sebagai pionir penyedia fitur manajemen kesehatan, yang komprehensif melalui kerja sama dengan mitra akademis dan industri; serta memastikan bahwa data kesehatan yang diterima pengguna tidak hanya akurat, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk melakukan tindakan konkret.Terakhir, Huawei membawa peningkatan aksesibilitas dalam dunia olahraga dan kebugaran. Jika kamu seorang atlet profesional atau seseorang yang baru memulai perjalanan kebugarannya, perangkat wearables Huawei dirancang untuk membuat aktivitas fisik menjadi lebih mudah dan menyenangkan untuk dilakukan.Dengan fitur-fitur terdepan seperti sistem HUAWEI TruSport™ yang didasarkan pada ilmu sains dan pengetahuan, Huawei telah mengubah perangkat wearables menjadi personal trainer di pergelangan tanganmu.