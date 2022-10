Mirip Kalajengking, Ini Kursi Gaming Multifungsi Cluvens’ IW-SK Zero Gravity

(FIR)

Kursi gaming memang menjadi salah satu hal penting yang diperuntukkan bagi orang-orang pencinta game. Namun, pernahkah kamu menemui kursi gaming yang bisa untuk tiduran dan duduk sekaligus?Cluvens telah memperhatikan dan mengumpulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kursi gaming multifungsi IW-SK Zero Gravity menjadi kursi yang bisa kamu gunakan untuk keperluan bermain game atau bekerja sekaligus.IW-SK Zero Gravity mendukung monitor ultah-wide 49 inci atau setara dengan 3 monitor 27 inci, serta kabel HDMI/DP untuk menghubungkan 3 monitor tersebut. Kursi ini bisa membuatmu berbaring hingga 170 derajat dan memiliki fungsi pijat.Berat kursi ini sekitar 125 kg dengan panjang 165 cm, lebar 119 cm, dan tinggi 208 cm jika diperpanjang sepenuhnya. Kamu bisa menggunakan remote khusus yang tersedia untuk mengatur IW-SK Zero Gravity ini.