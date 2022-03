Cuma Diproduksi 10 Ribu secara Global, Ini 4 Tipe Jam Tangan Police X The Batman

1. THE BATMAN Watch

: Police, merek kacamata dan jam tangan unisex Italia yang berani dan urban, mengumumkan kerjasama dengan Warner Bros dan THE BATMAN. Kedua merek ikonik ini bersatu membuat empat jam tangan edisi terbatas yang menonjolkan elemen berani dan gelap dari fenomena global.Jam tangan menawan tersebut diresmikan tadi malam di sebuah acara eksklusif di Queen Elizabeth II : Float Restaurant and Lounge, Dubai. Saat peluncuran dihadiri para tamu VIP dan media penting dari Timur Tengah hadir, termasuk GQ, Hypebeast, MOJEH dan Forbes Timur Tengah di antaranya.Dengan hanya membuat 10.000 secara global, jam tangan unik ini akan dijual ke seluruh dunia mulai Jumat, 4 Maret 2022. Koleksi empat jam tangan ini pasti akan sangat diminati oleh para kolektor atau penggemar jam tangan. Pasalnya, jam tangan ini dirancang untuk merayakan film yang telah lama ditunggu-tunggu, The BATMAN yang telah tayang sejak 2 Maret lalu."Jam tangan Police ini dipakai di Film Batman yang tayang perdana di XXI Indonesia sejak 2 Maret 2022, kita juga akan memberikan free 1 tiket Batman di XXI Indonesia bagi yang pre order jam Police Batman. Selain itu jam tangan ini sudah dijual di Toko Startime dan toko dealer kami, jadi jangan sampai kehabisan ya," ungkap Bapak Sugianto selaku Direktur Utama Startime.Kolaborasi Police dan Film Batman ini merancang 4 tipe jam sangat terbatas dan untuk di Indonesia hanya mendapatkan 50 pieces setiap serinya. Empat seri tersebut di antaranya:Jam Tangan THE BATMAN memiliki dua bagian konstruksi case yang unik, membangkitkan identitas ganda karakter. Setiap case dapat diatur ke zona waktu yang berbeda, sempurna untuk kehidupan petualangan yang internasional.Ciri khas elemen, Simbol Kelelawar dan judul film, menghiasi bagian bawah arloji dengan cara yang industri. Dua crowns pada posisi yang tidak biasa menggerakkan dua dial yang terpisah. Logo Police pada batang penghubung silinder menambah dasbor tampilan Police. Tali kulit bertekstur melengkapi keseluruhan tampilan dan nuansa jam tangan THE BATMAN.Kemarahan THE BATMAN yang tak tahu malu terbentuk dalam edisi Vengeance. Arloji ini diatur dengan tiga tombol untuk tiga zona waktu yang berbeda dan hadir dalam kotak dan gelang stainless-steel tahan karat berlapis hitam.Dial utama ditempatkan jauh di dalam, dengan penanda jam naik ke atas dan ke luar. Casing dan dial dibungkus karakter dengan sekrup industri dan lapisan Simbol Kelelawar kreatif yang menciptakan kesan kedalaman dan inovasi. Setiap grooved crown membawa logo 'P' yang terkenal.Sebuah kode untuk kota yang menyaksikan semuanya, edisi The Gotham City menjadi hidup dengan fitur lampu latar bercahaya di dalam kotak stainless-steel tahan karat berlapis hitam. Simbol Kelelawar yang legendaris menyala di dial sarang lebah yang gelap.Crown yang menonjol ditempatkan pada posisi jam 4 dan dilindungi dengan penambahan jepitan logam fungsional. Arloji ini diselesaikan dengan sentuhan lembut tali silikon hitam dengan Simbol Kelelawar yang terukir pada perangkat keras logam di setiap sisinya.Jam tangan multi-dial ramping yang terinspirasi oleh kepribadian Catwoman yang lincah dan gesit. Jam tangan ini hadir dalam wadah baja tahan karat berlapis hitam dan dihiasi dengan bezel bertatahkan batu hitam legam.Dial dua lapis bertekstur memiliki logo Kelelawar tersembunyi dan dilengkapi dengan 12 penanda jam berwajah indah dan tangan yang dipoles, semuanya selaras sempurna dengan gaya Catwoman. Tali kulit memiliki karakter tersendiri, bertekstur dengan hiasan perangkat keras yang fungsional.