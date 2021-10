Ketika 3 Sutradara Handal Indonesia Membuat Film Menggunakan OPPO Find X3 5G

(FIR)

Tiga sutradara terbaik di Indonesia, Garin Nugroho Jay Subiyakto , dan Riri Riza menerima tantangan dari OPPO untuk memproduksi fim pendek menggunakan smartphone OPPO Find X3 Pro 5G. Tantangan itu mereka terima dan menghasilkan film pendek yang epik.Garin Nugroho, OPPO CineFinders, mempersembahkan film pendek ‘Siklus’. Film berkisah tentang seorang gadis penari yang menemukan benda-benda misterius dan melahirkan spirit koreografi baru.Garin menjelaskan, pandemi ini mengharuskan kita memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dalam berkarya. Termasuk dalam memproduksi film profesional menggunakan smartphone."Tantangan utamanya adalah bagaimana mengemas kisah dan menjabarkannya melalui smartphone, serta platform apa yang paling sesuai untuk menikmati film ini," ujar Garin saat teleconference Premier Film Pendek Ekslusif CineFinders.Sementara itu, Jay Subiyakto mengangkat budaya Bali melalui film ‘Dedari’. Menceritakan tarian Sanghyang Dedari asal Pulau Dewata yang tergolong sakral dan dianggap sebagai tarian penolak bala atau wabah penyakit.Dalam proses pengambilan gambar film Dedari cuaca mendung. Tapi Jay, justru memanfaatkan momen itu untuk menguji kemampuan OPPO Find X3 Pro 5G pada pencahayaan yang gelap."Ketika harus mengambil momen yang saya inginkan dalam proses tarian sakral Sanghyang Dedari dalam 1 kali take, saya menggunakan lima unit OPPO Find X3 Pro 5G sekaligus untuk stok gambar. Hasilnya sangat mengagumkan karena kelimanya menunjukkan keakuratan warna yang sama, sebuah keunggulan dari fitur 1 Billion Colour," ujar Jay.Sedangkan Riri Riza bercerita tentang seorang gadis yang selalu memandang segala sesuatu dari low angle di film ‘You and Me in Low Angle’. Di film ini, Riri sangat ingin menonjolkan sisi ketajaman warna, transisi, dan smooth saat pengambilan gambar.Inovasi adalah unsur penting bagi Riri, seperti halnya ketika ia harus mengikuti perkembangan teknologi di industri perfilman. Menurut Riri, kemajuan teknologi adalah sebuah peluang dengan memaksimalkannya sebagai pendamping dan menyempurnakan karya yang saya produksi."OPPO Find X3 Pro 5G memiliki resolusi tinggi layaknya kamera profesional, membuatnya sebagai perangkat rekam gambar yang ideal untuk pembuatan film," ujar Riri."Kecanggihan fitur AI Highlight Video dan AI Scene Enhancement dibuktikan ketika saya menangkap proses transisi waktu dari sore menuju malam dan gambar pada malam hari dengan minim cahaya yang ditampilkan secantik aslinya," sambungnya.Dari film-film di atas, bisa dibuktikan kecanggihan fitur-fitur terkini dari OPPO Find X3 Pro 5G. Selain itu, fitur 1 Billion Colour juga diimplementasikan melalui Dual Primary Cameras yang mengandalkan kecanggihan lensa Wide dan Ultra-Wide 50 megapixel dengan sensor Sony IMX766.OPPO Find X3 Pro 5G dilengkapi fitur-fitur videografi seperti AI Highlight Video, 4K Cinematic Mode, RawPlus, dan AI Scene Enhancement. Keseluruhan fitur canggih ini merupakan paket lengkap yang mampu mendampingi baik kreator film amatir maupun kelas profesional sekalipun dalam menghasilkan karya berkualitas.Chief Creative Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen, mengungkapkan kebanggaanya dapat menggandeng tiga sutradara handal Indonesia yaitu Garin Nugroho, Jay Subiyakto, dan Riri Riza sebagai OPPO CineFinders. Mereka membuktikan rangkaian fitur canggih OPPO Find X3 Pro 5G dalam produksi karya film pendek eksklusif mereka."Bagi mata pembuat film, kemampuan perangkat dalam menangkap detail gambar dan menampilkan warna yang kaya memegang peranan penting dalam menerjemahkan esensi cerita yang ingin disampaikan," ujar Owen."OPPO Find X3 Pro 5G adalah smartphone flagship OPPO terkini dengan Full path Color Management System pertama di dunia yang mampu menangkap, menyimpan, dan menampilkan hingga 1 milyar warna senyata aslinya," pungkasnya.Ketiga film berjudul Siklus, Dedari, dan You and Me in Low Angle yang berdurasi 7 hingga 15 menit ini dapat disimak di Youtube OPPO Indonesia mulai 27 Oktober 2021.