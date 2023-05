Demi Mendukung GreenMetric UI, 450 Unit Sepeda Listrik Dihadirkan di Lingkungan Kampus

450 unit sepeda listrik disajikan demi menunjang mobilitas mahasiswa dan dosen. Foto: A. Firdaus/Medcom

Keunggulan fitur sepeda listrik Beam Rover

Keselamatan sangat diprioritaskan, menggunakan fitur geofance, sepeda listrik ini bisa dikontrol kecepatannya dari pusat. Foto: A. Firdaus/Medcom

Tarif dan syarat menggunakan beam

(FIR)

Visi Universitas Indonesia (UI) dalam memperbaiki layanan mobilitas di kampus sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, terwujud. Per Selasa 30 Mei 2023, di kampus bersejarah ini hadir 450 unit sepeda listrik dari Beam Rover yang bisa digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan staf UI.Sebanyak 450 unit sepeda listrik itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama antara UI dengan PT Beam Mobility Indonesia. Peluncuran Beam Rover merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. dan President Director/CEO PT Beam Mobility Indonesia, Alan Jiang, pada 6 Maret 2023 lalu.Bertempat di Gedung Universitas Indonesia Library, Country Head PT Beam Mobility Indonesia, Ady Muzadi menyerahkan secara simbolis sepeda listrik kepada Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset UI, Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA. Upaya ini merupakan wujud komitmen UI untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, berkelanjutan, dan sejalan dengan perkembangan teknologi.Pada launching tersebut, Prof. Dedi mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah maju untuk mewujudkan visi UI dalam memperbaiki layanan mobilitas di kampus sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, UI memberikan alternatif transportasi yang efisien, hemat waktu, dan berkelanjutan bagi para mahasiswa, dosen, dan staf UI."Kami berterima kasih kepada PT Beam Mobility Indonesia yang telah bekerja sama dengan UI dalam menghadirkan solusi transportasi modern. Upaya bersama untuk memberikan layanan terbaik bagi sivitas akademika UI ini sekaligus mendukung GreenMetric UI," ucap Prod. Dedi."Saya yakin kerja sama ini akan memberikan dampak positif yang besar. Selain memberikan alternatif mobilitas yang praktis, Beam Rover dapat mengurangi emisi karbon di lingkungan kampus, mengurangi kemacetan, serta mendorong budaya berkelanjutan yang membawa manfaat jangka panjang bagi kita semua," sambung Prof. Dedi.Sementara itu, Ady Muzadi mengungkapkan rasa senang dan bangganya karena PT Beam Mobility Indonesia dapat bekerja sama dengan UI dalam mendorong gerakan green living di Indonesia.Pada 2019, Beam mendapatkan sertifikasi Climate Neutral sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk menghilangkan emisi karbon. Beam menerapkan Reduction Action Plan untuk mengurangi emisi dalam kegiatan operasinya dan menggunakan armada listrik dari sumber terbarukan bersertifikat.“Kami menyadari UI merupakan lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia dan salah satu universitas tertua dengan sejarah panjang yang mengesankan. Layanan yang kami berikan merupakan wujud sebenarnya dari micro-mobility di mana kami memfasilitasi mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus melalui armada listrik. Sebagai kerja sama pertama kami dengan pihak universitas, kami memastikan untuk menyediakan layanan Beam secara maksimal di kawasan UI,” ujar Ady.Beam Rover telah diujicobakan di kawasan UI sejak 25 Mei 2023. Untuk peluncuran perdana, terdapat 450 unit armada yang dioperasikan di 42 titik parkir yang tersebar di seluruh kawasan UI."Pada tahap pertama 450 unit, kemudian kita sama-sama duduk bareng untuk mereview. Jika diizinkan kami akan masuk ke titik-titik dalam fakultas sehingga diharapkan akan lebih banyak lagi," ujar Ady.Beam Rover memiliki batas kecepatan maksimal 25km/jam yang dilengkapi dengan baterai cadangan dan fitur teknologi Internet of Thing (IoT). Kondisi kendaraan dapat dimonitor secara real-time melalui aktivasi geofencing, sehingga jika terjadi permasalahan seperti diperlukan penggantian baterai, dapat terdeteksi secara otomatis."Jika dalam keadaan baterai penuh, sepeda listrik ini bisa menempuh jarak 120 km," terang Ady.Di fitur geofencing, Beam bisa mengatur kecepatan sepedanya dari pusat. Jadi di setiap daerah bisa diatur kecepatan maksimumnya berapa, dilihat dari kondisi di lapangan. Jika ada tempat yang lebih ramai, bisa membatasi kecepatannya dari pusat menjadi 10 km per jam. Ada juga kontrol dari tim atau disebut marshall di lapangan.Bagi para pengguna juga tidak perlu khawatir mengenai keamanan armada Beam, karena sistem keamanan terus ditingkatkan. Pihak Beam Mobility membentuk BEAM Rapid Response Ranger sebagai tim yang secara khusus membantumu mengoperasikan armada di kawasan UI.Di area UI, Beam Rover akan beroperasi pada pukul 05.00–23.00 WIB. Untuk mengoperasikannya, kamu cukup mengunduh aplikasi Beam di App Store atau Google Play dan menemukan sepeda listrik terdekat melalui aplikasi.Selanjutnya, kamu dapat memindai kode QR dan mengikuti petunjuk di dalam aplikasi untuk membuka kendaraan. Sebelum berkendara, kamu harus menggunakan helm dan mengecek semua peralatan kendaraan, termasuk rem.Jika sudah siap berkendara, lipat standar kendaraan sebelum duduk di jok dan putar stang kanan secara pelan-pelan. Setelah itu, kamu sudah dapat berkeliling UI dengan Beam Rover.Selama berkendara, jika ingin mengurangi kecepatan, kamu dapat melepaskan stang kanan dari pegangan kemudian tarik tuas rem pada stang kendaraan. Selanjutnya, untuk mengakhiri perjalanan, kamu dapat memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah ditentukan. Letakkan kendaraan jauh dari pejalan kaki, lalu lipat kembali standar sepeda listrik dan ikuti petunjuk pada aplikasi."Tarif unlocking-nya itu Rp1750 itu untuk pertama kali biar bisa dipakai. Kemudian tarif per menitnya Rp700. Jika ada momen sepi penggunanya, maka kami akan memberikan promo menarik buat teman-teman mahasiswa. Untuk saldo minimum Rp20 ribu," terang Ady.Untuk pembayaran dalam menggunakan sepeda listrik ini, kamu bisa menggunakan kartu kredit dan debit. Kamu juga bisa menggunakan metode pembayaran populer di Indonesia, seperti Shopeepay, Ovo, dan Dana."Selain itu, Beam juga memiliki asuransi bagi kamu yang menggunakannya. Ada juga imbauan-imbauan bagi yang menggunakannya, seperti harus di atas 15 tahun, harus berkendara dalam keadaan fokus, dan tidak dalam pengaruh alkohol," jelas Ady.Sejauh ini Beam telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Kota pertama adalah Bogor, yang telah mendapat respon terlihat dari banyaknya pengguna yang berkeliling di trotoar Kebun Raya Bogor. Sejauh ini sudah ada lebih dari 500 unit Beam Rover yang beroperasi di Kota Hujan.Menyusul kemudian Semarang, Bali, Depok, Graha Raya, Bintaro, PIK, dan Jababeka. Untuk kawasan Jakarta Pusat masih dalam proses, cuma ada diskusi intens tentang regulasinya. Itu lantaran di kota-kota lain mengacu pada Perhub, sementara di DKI Jakarta menggunakan Pergub.“Kami berharap dapat memperluas jangkauan Beam ke seluruh Indonesia. Siapa pun yang mendaftar di aplikasi Beam akan secara otomatis dimasukkan ke dalam undian berhadiah, dan satu orang akan dipilih untuk memenangkan layanan Beam secara gratis selama setahun penuh. Syarat dan ketentuan kompetisi dapat dilihat di akun Instagram Beam @ridebeam.indonesia,” pungkas Ady.Beam Mobility telah beroperasi di negara seperti Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Turki, Thailand, Malaysia, dan akan berkembang ke negara Jepang dan Indonesia. Beam Mobility melakukan bekerja sama dengan kota-kota untuk menghadirkan moda transportasi baru yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan dengan armada seperti sepeda listrik atau skuter.