Desain

Fleksibilitas

Filtrasi 3 in 1

Aplikasi pendukung

Harga

Kesimpulan

(FIR)

Awal April 2022 lalu Amway meluncurkan sistem penjernih udara, yaitu Produk Atmosphere Mini. Air Treatment System ini diklaim mampu menyaring 99,99% partikel sekecil 0,00024 mikron dari udara yang melewati filter. Artinya, setara dengan ukuran diameter rambut manusia yang dibagi 25 ribu kali.Medcom.id berkesempatan mencoba produk Atmosphere Mini selama satu bulan, dan berikut ulasannya:Memiliki nama Atmosphere Mini bukan berarti punya ukuran yang mini. Produk ini justru tampak besar, tak seperti air purifier pada umumnya. Hanya saja penyebutan mini digunakan lantaran ada produk dari Amway yang lebih besar lagi, yaitu Atmosphere Sky yang punya jangkauan 43m2, sedangkan Atmosphere mini menjangkau 18m2.Sementara untuk tombol yang digunakan terdiri dari Night or Auto, Settings, Indicator, Filter Replacement Indicator, Particle Sensor Reading, Fan Speed, dan Power Button. Kesemuanya itu bisa kamu lakukan dengan mudah, karena cukup sentuhan 1 jari.Nantinya light display akan menyala saat kondisi gelap. Dalam tombolnya juga memiliki 3 warna lampu untuk indicator filter, di antaranya hijau, orange, dan juga merah.Walaupun memiliki ukuran yang besar, Atmosphere Mini cukup fleksibel. Produk ini tak begitu berat dan bisa dibawa ke mana saja. Selain itu, tak memakan tempat sehingga cocok untuk ditempatkan di kamar tidur, apartemen, dapur, maupun ruang kerja. Walaupun ukuran lebih kecil pula, Atmosphere Mini memiliki kinerja yang setara dengan Atmosphere Sky.Sistem filtrasi 3 in 1 dalam produk ini memberikan Atmosphere Mini Air Treatment System kemampuan untuk menangkap lebih dari 300 patogen dan partikulat seperti virus, serbuk sari, tungau, jamur, bakteri, debu, asap, alergen hewan rumah. Selain itu, produk ini diklaim menangkap lebih dari 15 kontaminan gas yang berbeda seperti Benzene, Formaldehyde, Ozone, Nitrogen di-oxide, dan Sulfur di-oxide.Atmosphere Mini ini memiliki tiga lapisan dalam proses filtrasi, di antaranya pre-filter, filter karbon, dan HEPA filter. Pre-Filter berfungsi untuk menangkap partikel di udara yang berukuran cukup besar seperti debu dan helai rambut.Filter carbon menangkap gas seperti asap hasil proses memasak, formaldehyde, ozone, dll. Lalu, pada lapis ketiga terdapat Filter HEPA (High Efficiency Particulate Air). Sedangkan, Filter HEPA dari produk ini memiliki kinerja yang lebih baik dari filter HEPA pada umumnya dan bisa menyaring partikel dengan ukuran 125 kali lebih kecil dari ukuran partikel yang mampu disaring oleh filter HEPA pada umumnya. Dalam setiap menitnya produk ini mampu membersihkan sebanyak 3,6 meter kubik atau 3.600 liter volume udara.Atmosphere Mini Air Treatment System juga terkoneksi dengan ponsel pintar, melalui aplikasibernama Atmosphere Connect. Gunanya untuk memudahkanmu mengendalikan unit (satuunit maupun lebih dari satu) dari hampir segala tempat.Aplikasi ini memiliki fitur yang beragam, antara lain kemampuan untuk menyesuaikan pengaturan, memantau kualitas filter, memesan filter pengganti, menelusuri kualitas udara pada ruangan maupun luar ruangan.Ini bisa dikatakan sebagai Air Purifier paling mahal karena dibanderol dengan harga Rp.10,5 juta. Kendati demikian produk ini pantas dihargai seperti itu, lantaran sudah tersertifikasi oleh British Allergy Foundation, yang merupakan sertifikasi dalam memvalidasi apakah alat ini benar-benar untuk mengurangi alergi. Dalam kata lain, filtrasi ini telah lulus tes dari pihak ketiga, British Allergy Foundation.Selain itu juga ada sertifikasi AHAM (Association of Home Appliance Manupacturers, dan produk ini juga sudah memakai HEPA 13, yang biasanya digunakan di laboratorium atau rumah sakit. Sementara produk ini juga memberikan garansi selama 2 tahun.Saat menggunakannya, masih ada debu di atas lemari yang tak tersedot oleh produk ini. Namun, hal itu tak mengecewakan saya, karena yang terpenting produk ini terbukti membuat saya menghirup udara terasa enteng dan lega. Ya, karena produk ini benar-benar memfilter udara menjadi jernih.Tak hanya itu, saya juga telah mengetes alat ini di dapur. Alhasil, produk ini juga mampu meredam aroma bumbu yang menyengat atau tak nyaman buat hidung, ketika ada yang memasak.Yang menarik, produk ini akan mendeteksi secara otomatis ketika udara di ruanganmu dalam keadaan tidak baik-baik saja, alias sedang kotor. Nantinya, indikator filter akan berubah warna menjadi orange, atau merah jika memang benar-benar kondisi udara di ruanganmu sangat tidak bersih.