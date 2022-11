Apakah Proyektor Internal Smartphone Berguna untukmu? Simak Penjelasannya

Mengenalkan built in projector lebih lanjut

Lalu, manfaat apa yang didapatkan dari fitur ini?

(FIR)

Seperti yang kita ketahui, pemerintah menon-aktifkan TV analog pada 2 November 2022. Saat ini siaran televisi sudah beralih menjadi TV digital, namun TV antena masih bisa difungsikan dengan baik bila kamu menggunakan alat set top box (STB).Alih-alih teknologi semakin maju, banyak sekali penambahan fitur elektronik yang membantu masyarakat agar lebih mudah menikmati kehidupan di era modern ini.Sedang hangat diperbincangkan, bahwa smartphone akan memberikan fitur Built in Projector atau proyektor internal yang mampu menampilkan video, gambar, atau data langsung dari ponsel pintar yang kita gunakan.Ponsel dengan proyektor adalah sesuatu yang jarang kita temui. Tetapi ketika itu terjadi, akan ada peningkatan yang hebat untuk dimiliki oleh orang-orang seperti guru, influencer, pembicara motivasi, dan eksekutif bisnis.Built in projector adalah alat yang sangat nyaman dan andal untuk melakukan presentasi di mana saja tanpa perlu membawa peralatan besar. Terlebih saat ini di Indonesia sudah beralih pada program TV digital, sehingga built in projector ini mampu memberikan kemudahan untuk menonton siaran yang kita inginkan.Built in projector atau proyektor internal menghilangkan kebutuhan akan perangkat tambahan untuk dibeli atau dipasang ke smartphone kamu. Manfaatnya; memungkinkan pemilik smartphone memiliki akses mudah untuk memproyeksikan video, gambar, presentasi, film, dalam berbagai momen "on-the-go" yang biasanya tidak tersedia smartphone.Idenya adalah peningkatan dan keunggulan kompetitif yang menarik atas smartphone yang ada dan perangkat tambahan, karena menjadi smartphone yang lebih cerdas dengan manfaat tambahan yang ditawarkannya.Karena konsumen terus menuntut lebih banyak dari apa yang ada di smartphone, seperti menginginkan aplikasi yang lebih baik, yang lebih canggih, dan yang lebih kreatif serta efektif, fitur tambahan ini menghadirkan fleksibitas dan kenikmatan tertinggi dalam mengabadikan momen di dinding rumah dan di manapun saat kamu berada.