First Fight, First Champion! di Piala Presiden Esports 2022

(Battle of Guardians berhasil lolos seleksi ketat untuk menjadi salah satu games yang dipertandingkan dalam Piala Presiden Esports 2022. Foto: Dok. Instagram Battle of Guardians/@battleofguardians)

(TIN)

Prestasi pertama langsung diukir oleh game bergenre fighting Battle of Guardians yang baru saja diluncurkan oleh Good Games Labs, sebuah program inkubator game inovatif yang dikembangkan oleh Good Games Guild dan game ini merupakan hasil karya game developer studio lokal, Miracle Gates Entertainment.Game dengan mode player versus player atau PVP yang diluncurkan di penghujung September lalu, telah berhasil lolos seleksi ketat untuk menjadi salah satu games yang dipertandingkan dalam Piala Presiden Esports 2022 yang grand finalnya diadakan pada 9-13 November.Dengan jumlah ratusan peserta yang berpartisipasi di turnamen Battle of Guardians pada Piala Presiden Esports 2022, menunjukan antusiasme yang sangat tinggi terhadap game lokal hasil karya anak muda Indonesia ini.Menurut Co-founder Battle of Guardians, Alexander Lim, ”Ini adalah awal yang sangat baik dan sangat kami harapkan untuk mencapai cita-cita besar kami yaitu menjadikan Battle of Guardians sebagai franchise game yang sustainable, yang akan memimpin industri game genre fighting Indonesia.”Sesuai dengan misi Piala Presiden Esports 2022 dengan kampanye nasional mereka “Esports untuk Negeri”, Founder & CEO Good Games Guild, Aditia Kinarang menyampaikan, “Good Games Guild dengan Good Games Labs program yang kami bentuk adalah wadah untuk menemukan talenta-talenta baru, menciptakan konten (game) dengan kualitas terbaik yang memberikan dampak positif bagi anak muda Indonesia lainnya. Kami mengusung visi untuk menjadi yang terdepan di industri game Indonesia.”Turnamen Battle of Guardians di Piala Presiden Esports 2022 melahirkan nama baru sebagai pemenang utama di putaran laga grand final yaitu M. Kiki “Noizze” Baihaki. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Noizze telah berhasil mengalahkan Bram “Pduks” Arman, seorang player kawakan di berbagai turnamen game.“Sangat bangga sekaligus terkejut, saya hanya berlatih di warnet” ungkap Noizze yang membawa pulang trofi dan hadiah uang tunai sebesar Rp100 juta.“Hadiah ini akan saya berikan untuk membantu keluarga saya. Saya berharap agar ke depannya Good Games Guild dan game-game lokal hasil inkubator mereka dapat terus berkembang sehingga turnamen-turnamen serupa dapat terus diadakan dan kemenangan ini memicu saya untuk terus mengukir prestasi di berbagai turnamen yang akan datang,” pungkas M. Kiki “Noizze” Baihaki.