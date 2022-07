Startup Tanah Air Ini Hadirkan Gaming Kelas Dunia

(FIR)

Dunia metaverse, dunia virtual universal, dan imersif yang menggunakan jaringan dunia virtual 3D sedang menjadi tren belakangan ini. Semuanya difasilitasi oleh penggunaan virtual reality, augmented reality, dan berfokus pada koneksi sosial.Good Games Guild, hub game yang berfokus pada game berbasis blockchain melakukan debut dengan menampilkan diri sebagai sebuah Gaming Hub. Kehadiran Good Games Guild bertujuan untuk menciptakan ekonomi dunia maya terbesar dengan mensponsori jutaan pemain yang bermain untuk mendapatkan penghasilan (play-to-earn).Kemudian juga berinvestasi dalam permainan untuk menghasilkan pendapatan bersama dengan aset dalam berbagai game di bawah Good Games Guild's Labs (inkubator game), dan membangun sistem yang akan meningkatkan masa depan game dan metaverse.Dengan jargon #Play2Earn dan Metaverse for the living sebagai sorotan, Good Games Guild bukanlah sekadar proyek DeFi (Keuangan Terdesentralisasi) atau NFT (Non-Fungible Token) biasa. Dengan memberikan kelebihan yang sangat mumpuni untuk melayani para gamer, platform, dan investor.Dapat dilihat bahwa saat ini, Game Blockchain mengambil alih DeFi dengan kapitalisasi pasar yang terus meningkat. Sementara NFT terus meningkatkan adopsi game.Good Games Guild saat ini diguyur dana besar $2,1 juta pada tahun di mana perusahaan ini didirikan dari daftar investor terkemuka dalam putaran penggalangan dana Seed."Nantinya, dunia asing yang disebut Metaverse ini akan berubah menjadi dunia baru bagi kita semua. Yang paling menarik, dunia baru ini tidak hanya menawarkan pengalaman baru, tetapi juga peluang baru bagi semua orang," ujar Aditia Kinarang dalam rilis yang diterima.Good Games Guild didirikan pada 2021. Ketika itu Aditia Kinarang bermitra dengan Wilsen Tiomajaya, dan B.E. Suryadi. Nama-nama tersebut bukan pemain baru di industri ini.