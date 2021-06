5 Fitur Gratis Google, Cocok bagi Kamu yang Berkecimpung di Digital Marketing

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Bagi kamu yang memiliki pekerjaan di bidang digital marketing, bisa menggunakan beberapa fitur gratis yang ditawarkan oleh Google. Melalui fitur-fitur tersebut, pekerjaanmu bisa menjadi lebih mudah.



Pekerjaan di bidang digital marketing sangat dibutuhkan pada masa modern seperti sekarang, untuk mengetahui target yang akan ditentukan. Dan berikut ini adalah beberapa fitur di Google yang bisa kamu manfaatkan dalam membantu pekerjaanmu:

1. Google Trends

Google Trends memungkinkan untuk menganalisis tren dalam pencarian dari waktu ke waktu. Jadi misalnya jika kamu ingin tahu apakah orang mencari 'Digital Marekting' atau 'Internet Marekting' maka kamu dapat mengetahuinya.



Dalam hal ini, memang akan tetrdapat perbedaan hasil di setiap negara dan ada kecenderungan berbeda ke arah 'Digital' daripada 'Internet' di Inggris Raya.

2. Google Correlate

Yang ini sedikit lebih rumit untuk digunakan daripada yang lain, tetapi memungkinkanmu melihat pola dalam pencarian dari waktu ke waktu dan mencari tahu istilah pencarian lain yang memiliki pola serupa. Sebagai contoh, kamu dapat melihat ada hubungan yang jelas antara jumlah orang yang mencari kata 'bosan' dan mereka yang mencari 'game multiplayer online'.

3. Our Mobile Planet

Jika kamu ingin mengetahui bagaimana produk yang kamu miliki digunakan, bisa menggunakan fitur ini. Our Mobile Planet memungkinkanmu untuk membuat bagan khusus, mengenai berbagai hal yang ingin kamu ketahui dari produk yang dimilikii, berdasarkan kriteria yang sudah dipilih. Fitur ini bagus untuk digunakan dalam presentasi dan meyakinkan orang lain mengenai produk yang kamu miliki.

4. The Consumer Barometer

Ini merupakan alat yang sangat menakjubkan, yang dapat memberimu masukan mengenai konsumen menggunakan suatu produk baik secara offline maupun online. Kamu bisa memilih area pencarian seperti lokasi, demografi, dan saluran yang akan divisualisasikan dalam bentuk data yang bisa digunakan. Fitur ini juga sangat mudah digunakan sehingga kamu bisa mencobanya.

5. Knowledge Graph Carousel

Alat ini lebih seperti alat untuk mengetahui hal-hal di masa depan, dibandingkan sebagai mesin pencari. Google membuat terobosan besar dalam memahami konteks dari apa yang sedang ingin kamu cari. Dalam arti lain, kamu bisa menggunakan alat ini untuk mengetahui sesuatu dan Google akan memberikan lebih dari apa yang kamu butuhkan.

(FIR)