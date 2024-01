Jadi Something! Kamera Tecno Camon 20 Series Sulap Tempat Biasa Jadi Luar Biasa

(Sulap foto kamu kini jadi tampak luar biasa. Foto: Dok. Istimewa)

(Spot biasa jadi luar biasa. Foto: Dok. Instagram Tecno Indonesia/@tecnoindonesia)

(TIN)

Cekrek! Pose, pose, pose. Tampaknya saat ini kamera kamu sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari termasuk buat posting di media sosial dengan aneka foto estetik ya. Nah, jika kamu adalah salah satu yang selalu up to date jangan ketinggalan dengan Tecno Camon 20 Series yang bisa menemani keseruan kamu yang senang menangkap momen-momen istimewa.Tecno Camon 20 Series hadir dengan fitur menonjol yang memungkinkan kamu mengubah foto spontan yang diabadikan menjadi sesuatu yang Instagramable, berupa teknologi Sensor-Shift OIS, RGBW Pro, dan kamera Ultra Wide 108MP.Dengan kreatifitas, kamu bahkan bisa ditantang untuk membidik kamera di tempat-tempat yang tidak biasa, misalnya seperti di pasar yang becek, gudang rongsokan, belakang gerobak dagangan, dan bahkan di area tempat pembuangan sampah. Enggak percaya?! Foto-foto dengan latar tadi akan berubah menjadi lebih nyeni dengan balutan komposisi kekontrasan warna-warna yang menakjubkan.Kelebihan dari Tecno Camon 20 Series adalah kamera canggih dengan sensor RGBW Pro (Red, Green, Blue, dan White). Teknologi ini bisa meningkatkan kemampuan kamera dalam menangkap cahaya dan menghasilkan warna jadi lebih hidup, bahkan dalam kondisi kurang cahaya atau gelap namun tetap mampu memberikan gambar yang jernih dan detail tanpa kompromi.Kemampuan kamera 108MP Ultra Wide & Macro luar biasanya mampu menangkap momen dengan bidang pandang yang luas dan mengeksplorasi detail terkecil dengan gambar yang memukau lho!Fitur keren lainnya yang tersemat yaitu Sensor-Shift OIS (Optical Image Stabilization) yang mampu menstabilisasi hasil gambar, selayaknya hasil foto dengan menggunakan kamera profesional SLR (Single Lens Reflex).Bedanya, kalau OIS sebelumnya menggunakan lensa untuk stabilisasi, maka pada Sensor-Shift OIS ini menggunakan sensor untuk menjaga gambar tetap stabil, bahkan saat terjadi getaran atau goyangan hingga 5000 kali per detik. Ciamik, kan?Public Relations Manager Tecno Indonesia, Anthoni Roderick mengatakan, “Lewat gerakan Spot #JadiSomething dari Tecno Camon 20 Series, kami ingin ajak semua orang untuk gampang-gampang saja mengabadikan momen di mana saja dan kapan saja, bahkan di tempat yang tidak terduga sebelumnya.”Let’s go guys, tunggu apalagi? Saatnya penuhi linimasa Instagram kamu, dengan foto luar biasa estetik dan Instagramable. Jadilah bagian dari keluarga Camon 20 Series, dan sulap foto karyamu dari UGC (User Generated Content) atau biasa saja berubah layak jadi something. Intip kecenya beberapa foto di tempat biasa yang terlihat jadi lebih nyeni nih!