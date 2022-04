4 Alasan Kenapa Smartphone Bisa Disebut HP Gaming

Kualitas Layar

: Kegiatan bermain game menjadi kegiatan yang menyenangkan. Sebab, dapat menyebabkan otak rileks sejenak. Perusahaan Verizon asal Amerika Serikat (AS) memaparkan, akses video game meningkat 75 persen saat pandemi, terutama pada jam sibuk.Nah, buat kamu yang kepikiran ingin upgrade smartphone terutama karena mau main game pakai smartphone, berikut ini beberapa hal yang sebaiknya kamu pertimbangkan saat memilih smartphone.Semakin tinggi teknologi dan resolusi layar, smartphone akan semakin nyaman di mata saat dipakai bermain game. HP dengan layar AMOLED wajib banget jadi pertimbangan. Selain karena permainan warna yang benar-benar apik, layar AMOLED juga nyaman dipakai main game dan produktivitas lainnya.Nah, selain layar AMOLED, refresh rate yang tinggi juga wajib jadi pertimbangan saat kamu memilih smartpone gaming. Kamu bisa memilih smartphone dengan refresh rate 120Hz. Sederhananya, makin tinggi refresh rate, scrolling atau gerakan visual jadi semakin baik kualitas gambarnya.Bagaimana smartphone gaming bisa beroperasi dengan maksimal? Chipsetnya harus tingkat tinggi! Chipset seperti Snapdragon 888, Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 9000 adalah chipset-chipset terkencang dan terbaik saat ini. HP dengan chipset di atas sudah sanggup memainkan game yang tren saat ini mulai dari Mobile Legends Bang Bang, PUBG Mobile, Genshin Impact dan lain sebagainya.Performa smartphone untuk bermain game juga dipengaruhi dari bagaimana kualitas RAM dan memori internal. Disarankan kamu menggunakan smartphone dengan RAM 8GB dan memori internal minimal 256GB. Karena menjalankan aplikasi game juga membutuhkan RAM yang besar, semakin besar RAM, game seberat apapun pasti kuat! Kapasitas memori internal juga penting, apalagi jika kamu juga membutuhkan smartphone untuk kebutuhan mobilitas sehingga membutuhkan aplikasi lainnya.Secanggih apapun smartphone, tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak didukung dengan kualitas baterai yang oke, betul? Nah, buat yang hobi bermain game di smartphone, sebaiknya pilih smartphone dengan kapasitas baterai minimal 4500mAh. Kapasitas baterai besar dan konsumsi baterai yang hemat bikin kamu bisa lebih mobile tanpa harus sering-sering ngecas.Teknologi smartphone untuk bermain game sudah pasti setiap tahun semakin canggih. Lalu, gimana caranya supaya bisa punya smartphone gaming yang up to date untuk kebutuhan gaming ya?Enggak perlu bingung, karena sudah ada 'Upgrade Terusss' dari Erajaya supaya kamu bisa upgrade smartphone tiap tahun tapi budget tetap irit.'Upgrade Terusss' adalah program cicilan dari Erafone yang bisa jadi solusi untuk konsumen Erafone yang pengen upgrade HP ke model terbaru setiap tahun dengan cara yang mudah dan murah.Program cicilan ini berlaku di seluruh outlet ritel Erafone di seluruh Indonesia. Erajaya menggandeng mitra-mitra pembiayaan Kredivo dan Home Credit Indonesia, TecProtec, operator telekomunikasi serta trade-in.Jadi dengan 'Upgrade Terusss', kamu bisa upgrade ke HP terbaru di tahun kedua dengan cicilan yang lebih rendah dan tidak ada batas pengulangan tiap tahunnya.Kamu akan mendapatkan notifikasi di bulan ke-sebelas untuk mengingatkan masa berakhir kontrak, dan dapat datang ke Erafone mana saja untuk melakukan proses upgrade.Enggak usah khawatir, Erafone juga memberikan program perlindungan TecProtec Pro Classic 12 yang juga sudah termasuk ke dalam cicilan bulanan. Perlindungan ini membuat konsumen Erafone tak perlu khawatir ketika HP terbaru mengalami kerusakan yang tidak disengaja, termasuk kerusakan akibat air atau cairan lain.Menariknya lagi, program cicilan ini berlaku untuk seluruh produk smartphone di Erafone dengan harga minimal Rp 3 juta.Tunggu apa lagi? Yuk, pakai program 'Upgrade Terusss' dari Erafone untuk upgrade smartphone setiap tahun. Cicilannya affordable, dapat perlindungan dan caranya juga mudah. Info Upgrade Terusss selengkapnya, cek Official Instagram @erafonestores dan @eraspaceid. Atau kamu bisa kunjungi store Erafone terdekat di sekitar Jabodetabek.