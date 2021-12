Resmi Diluncurkan, Ini Fitur Microphone USB Teranyar dari AKG

Peluncuran AKG Ara di Hublife Jakarta. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

(FIR)

Para content creator di media sosial seperti podcaster , penyanyi, youtuber , hingga gamers tentu harus punya alat pendukung demi menyempurnakan konten mereka. Salah satu yang dibutuhkan adalah microphone.Microphone menjadi alat yang penting, demi menghadirkan suara yang jelas untuk penonton atau pendengar. Berkaitan dengan itu, PT Inti Megah Swara memperkenalkan AKG Ara, microphone USB dengan dua-pattern. Pelopor di kelas microphone kondenser ini sangat cocok untuk Podcaster, Youtuber, Pemusik, dan Para pemain game.Tipe Ara ini diharapkan membuat para pencipta konten dan musisi bisa dengan mudah mendapatkan kualitas audio setara di studio. Berfokus pada dua pattern yang dapat digunakan untuk personal maupun jumlah sumber suara yang banyak di setiap ruangan.Pattern langsung dari arah depan (pola kardioid), menangkap suara secara langsung dari depan mic dan menolak suara dari sisi lainnya, yang menghasilkan kesempurnaan untuk pembawa podcast, para blogger, gamers, video webinar dan untuk rekaman suara maupun instrumen.Pattern Depan + Belakang (Omni) menangkap suara dari semua sisi, membuat hasil yang baik untuk rekaman wawancara dengan jumlah pembicara yang banyak."Hal yang membuat ARA sangat bagus adalah karna ARA ini dapat memenuhi semua kebutuhan berbagai jenis penggunanya. Hal ini juga dapat membuat kesempurnaan sebuah wawancara dan blog video dengan kualitas sejernih kristal dan memiliki bentuk yang ramping", menurut Christian Hansen, Director of Recording and Broadcast, HARMAN Professional Solutions."Ara ini juga sangat cocok untuk para gamers yang ingin mendapatkan kualitas vokal yang baik dan fenomenal dalam setiap permainan yang mereka mainkan," sambungnya.Pattern dari AKG Ara dapat dipilih dan mampu mencapai 120 dB kapasitas maksimum SPL. Dalam artian, mampu menghasilkan banyak headroom untuk merekam apapun di dalam sebuah band. Bagian terbaik dari AKG ARA ini simpel karena bersifat plug and play, berkat dukungan konektivitas USB Dan driver yang berkelas.Fungsi penting Ara, Meliputi pattern yang dapat dipilih, tombol mute dan volume untuk headphone, yang terletak pada bagian depan microphone dan mudah untuk diakses, lalu sebuah jack headphone berukuran 3.5 mm, yang memungkinkan kita memonitor latency secara bebas.Opsi mounting Ara yang compact dan serbaguna, membuat produk ini cocok untuk penggunaan di atas meja maupun di studio. Untuk menggunakannya diatas meja, dapat memakai stand yoke and base atau dapat dihubungkan ke stand mic standard."Dapat juga mereka dengan menggunakan ponsel dan Adapter opsional," terang Christian.Di produk ini juga ada aksesoris yaitu 2 meter kabel USB-C to USB-A, sebuah adaptor mic berukuran 3/8 inch sampai 5/8 inch dan kartu registrasi gratis untuk perangkat lunak yaitu ABBLETON LIVE 11 LITE. Ara dapat berfungsi dengan mulus untuk semua jenis siaran-langsung, konferensi video dan pengaplikasian rekaman musik. Microphone ini dijual di pasaran dengan harga Rp2,6 juta.