Masyarakat Butuh Asuransi Kesehatan dengan Premi Murah dan Mudah

Kolaborasi Sequis, Alodokter, dan Cermati Protect hadirkan Aloproteksi. (Foto: Alodokter)

(FIR)

Saat ini asuransi kesehatan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Mengingat risiko sakit dapat terjadi pada siapa saja secara mendadak pada era pandemi covid-19 sekarang ini.Sayangnya, faktor ekonomi kerap menjadi alasan menunda berasuransi. Padahal saat sakit menyerang tentu akan semakin kesulitan dalam menyediakan biaya yang besar dalam waktu singkat.Untuk itu diperlukan asuransi kesehatan, seperti Aloproteksi, yang dapat menyesuaikan kantong masyarakat pada era digital. Tentunya telah disesuaikan berdasarkan gaya hidup, kemungkinan risiko, dan jumlah pembayaran premi.Aloproteksi merupakan kolaborasi antara Alodokter, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life), dan Cermati Protect, perusahaan startup teknologi keuangan untuk keamanan proses layanan nasabah dan memudahkan proses pembayaran premi. Dengan itu, asuransi ini memiliki premi terjangkau dan proteksi yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan berasuransimu.Asuransi ini menghadirkan premi murah dengan limit Total Pertanggungan hingga Rp100 juta per tahun. Jika kamu menginginkannya, maka akan mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya rawat jalan juga rawat inap untuk penyakit biasa, penyakit berat, dan penyakit kritis hingga maksimal 365 hari per tahun.Benefit lainnya, kamu juga sudah mendapatkan kunjungan harian dokter umum dan dokter spesialis untuk 2 kunjungan per hari atau maksimal 365 kunjungan per tahun, dengan tanggungan sesuai tagihan hingga Rp1 juta per malam.Kemudian, terdapat manfaat biaya kamar ICU serta tindakan operasi maksimal 365 hari per tahun sesuai tagihan. Selain itu, ada juga manfaat biaya Kemoterapi dan Cuci Darah yang dibayarkan sesuai dengan tagihan."Kami berharap Aloproteksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memilliki asuransi kesehatan meskipun bujet mereka terbatas karena premi dari Aloproteksi sangat terjangkau serta memiliki manfaat maksimal. Dari sisi Sequis, kerja sama strategis ini adalah wujud dari misi Sequis bagi para nasabah, yakni menyediakan produk asuransi berkualitas," kata Head of Health Strategic Business Unit Sequis, Mitchell Nathanie.Terlebih, menggaet Alodokter menjadi solusi untuk bisa memudahkan masyarakat bisa berkonsultasi dengan dokter kapan pun. Seperti diketahui, Alodokter memiliki ekosistem seperti konten kesehatan tepercaya, chat dokter, booking rumah sakit, berbelanja kebutuhan kesehatan, hingga proteksi diri."Inilah kenapa kami menggandeng Sequis dan Cermati Protect untuk memastikan Aloproteksi akan memberi manfaat perlindungan terbaik bagi masyarakat,” tegas Co-Founder dan President Director Alodokter Suci Arumsari.Peluncuran produk Aloproteksi, kata Vice President of Insurance Cermati Protect Juanri, merupakan bukti nyata kolaborasi antara Cermati Protect dengan SuperApp kesehatan dan perusahaan asuransi terkemuka, Alodokter serta Sequis Life. Kehadiran Aloproteksi memberikan perlindungan kesehatan yang semakin relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia."Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan dua perusahaan terkemuka yang mempunyai misi yang sejalan dengan kami yang ingin meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia," ujar Juanri."Dari pengalaman kami sebagai broker yang sukses mendistribusikan jutaan produk asuransi, membuka akses produk asuransi lewat kanal digital seperti smartphone app adalah cara paling efektif untuk mencapai misi tersebut. Nasabah dapat membeli produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka hanya dengan memakai aplikasi Alodokter," sambungnya.Untuk bisa mendaftarkan dan berlangganan Aloproteksi, kamu bisa mengunjungi website Alodokter atau mengunduh aplikasi Alodokter di Google Play Store atau Apple Store.Caranya, pilih menu Proteksi untuk melihat pilihan paket Aloproteksi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kamu juga dapat mengunduh Ringkasan Informasi Produk untuk mempelajari detail manfaat produk. Seluruh aktivitas mulai dari memilih produk, melakukan pembayaran, sampai pengajuan klaim dapat dilakukan melalui website atau aplikasi Alodokter.