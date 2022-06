Tetap Muda dan Sehat di Usia 59 Tahun Inilah Kebiasaan Kebugaran Tom Cruise

1. Olahraga fisik

(TIN)

Bila kamu pernah melihat aksi Tom Cruise saat ia berperan sebagai Maverick dalam film Top Gun (1986), pasti setuju bila saat itulah, di usia 20-an, Cruise tampak hebat dan sangat bugar.Namun, bila saat ini kamu melihat Cruise, tentu secara fisik kamu juga akan berpendapat, kebugaran aktor tampan ini tak lekang oleh waktu.Ya, pemeran Ethan Hunt dalam Mission Imposible, menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya masih benar-benar pantas memerankan film terbaru "Top Gun: Maverick".Dari aksi menantang hingga kayak di laut dan sebagainya, Cruise adalah legenda di dalam dan di luar layar lebar. Tom Cruise tampaknya tidak menua.Cruise memiliki beberapa gaya hidup sehat yang membantunya awet muda. Salah satunya kebiasaan makanan yang cukup konsisten dilakukan pria kelahiran 1962 ini.Mulai dari mengonsumsi makanan panggang hingga menghindari gula. Melansir dari Eat This Not That! Inilah kebiasaan sehat dan rahasia kebugaran yang diikuti bintang ini untuk tetap awet Tom Cruise menikmati kayak laut, pagar, panjat tebing, hiking. Ia bersiap untuk perilisan film tersebut, sang aktor membagikan trailer baru "Top Gun: Maverick" dengan 7 juta pengikutnya di Instagram.Trailer itu dibagikan bersama dengan keterangan, "Trailer baru untuk #TopGun telah hadir. Sampai jumpa di teater."Seakan tahu cara mengerjakannya di dalam dan luar layar, Cruise mengungkapkan bagaimana cara agar ia tetap bugar. Ia berbagi rahasianya untuk terlihat seolah ia tidak pernah menua."Saya suka kayak laut, anggar, treadmill, agkat beban, panjat tebing, hiking, jogging. Saya melakukan banyak aktivitas yang berbeda untuk olahraga," ungkap Cruise.Bila beberapa aktor menggunakan pemeran pengganti untuk aksi laga atau berbahaya. Tidak dengan Cruise. Ia dikenal karena melakukan aksi menantangnya sendiri.Cruise juga bersikeras melakukan banyak aksinya sendiri. Menurut Insider, dalam "Mission: Impossible—Fallout," saat memainkan peran Ethan Hunt, Cruise melompat keluar dari pesawat 25.000 kaki dari tanah, tiba di Paris, Prancis dengan gaya Tom Cruise sejati.Dalam film Mission Impossible lainnya, karakter Cruise harus membuka brankas yang, tentu saja, benar-benar tenggelam di bawah air. Cruise melompat 120 kaki ke dalam tangki air sedalam 20 kaki dan menahan napas selama empat hingga enam menit untuk memfilmkan adegan itu.Ia mempersiapkan aksi yang sulit ini dengan ahli selam Kirk Krack dalam program operasi khusus menahan napas yang dibuat khusus untuk individu di militer.Menurut Vulture, Cruise bahkan menyusun rejimen pelatihan penerbangan untuk film terbaru dalam franchise Top Gun, "Top Gun: Maverick," yang mempersingkat persiapan penerbangan selama dua tahun menjadi tiga bulan. Wow!Aktor Glenn Powell (dalam film, "Hangman") berkomentar tentang Cruise, "Setiap kali kami pergi ke sana, kamu harus mempersiapkan mental untuk bertarung. Ibaratnya kamu jatuh ke tanah dan kamu kelelahan. Itulah yang mengesankan tentang Tom. Dia terbang lebih dari siapa pun di film, dia akan terbang tiga kali sehari."Tom Cruise memiliki beberapa kebiasaan yang cukup mengesankan, hasrat yang jelas untuk berakting, dan semangat yang luar biasa dan dedikasi sepenuh hati untuk banyak hal yang dia lakukan.Sikapnya cukup menginspirasi dan memotivasi. Tak heran mengapa dia masih muda dan bugar pada usia setengah abad lebih ini. Bahkan, dia membuat misi itu tampak sangat mungkin!