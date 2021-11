Mengenal Mayo Clinic, Tempat Perawatan Kanker Susilo Bambang Yudhoyono

(Mayo Clinic merupakan organisasi kesehatan nonprofit terbesar di Amerika Serikat yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun. Foto: Dok. Instagram Mayo Clinic/@mayoclinic)

(TIN)

Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat ini tengah menjalani pengobatan terkait dengan kondisi kesehatannya. Dikabarkan sebelumnya, SBY didiagnosis menderita kanker prostat . Dan disinyalir SBY memilih Mayo Clinic sebagai tempat pengobatannya tersebut.Dikutip dari laman website resminya, Mayo Clinic adalah organisasi nirlaba yang berkomitmen pada praktik klinis, pendidikan, dan penelitian, memberikan perawatan yang ahli dan menyeluruh kepada semua orang yang membutuhkan penyembuhan.Dalam melakukan perawatan, Mayo Clinic berlokasi di Arizona, Florida, dan Minnesota. Untuk pasien-pasien yang berasal dari luar negeri, terdapat fasilitas Mayo Clinic's International Patient Offices untuk membantu memastikan bahwa jarak dan bahasa bukanlah halangan untuk mendapatkan perawatan kelas dunia.Saat ini Mayo Clinic dipimpin oleh Gianrico Farrugia, M.D., presiden dan chief executive officer Mayo Clinic dengan pendapatan tahunan USD14 miliar dan 65.000 karyawan.Selain di Amerika, Mayo Clinic juga memiliki cabang di negara lain. Mulai dari London, Abu Dhabi, dan beberapa kantor perwakilan di Kanada, Kolombia, Ekuador, El Savador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Panama, dan Peru.Mayo Clinic berada di peringkat teratas untuk kualitasnya. Dukungan ini memperkuat komitmen Mayo Clinic untuk memberikan perawatan dengan kualitas terbaik kepada setiap pasien setiap hari.Sebanyak 13 rumah sakit di seluruh Mayo Clinic mendapatkan gelar bintang dari Centers for Medicare & Medicaid Services for Overall Hospital Quality. Dan beberapa rumah sakit tersebut mendapat bintang lima, yang merupakan angka tertinggi.Rumah sakit Mayo Clinic yang menerima peringkat bintang lima adalah:-Mayo Clinic Hospital-Mayo Clinic Hospital-Mato Clinic Hospital - Rochester-Eau Claire, Wisconsin-La Crosse, Wisconsin-Red Cedar, Wisconsin