WHO Pantau Varian Coronavirus Baru Bernama Varian Mu

(Para ilmuwan dan pejabat kesehatan masyarakat sangat ingin mengetahui apakah varian Mu lebih menular, atau menyebabkan penyakit yang lebih serius daripada varian Delta. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

World Health Organization (WHO) telah menambahkan versi coronavirus lainnya yang masuk ke dalam daftar “variants of interest”. WHO juga khawatir bahwa virus tersebut dapat melawan kekebalan tubuh, baik yang didapatkan dari infeksi sebelumnya atau dari vaksinasi.Varian tersebut dikenal dengan Varian Mu, yang juga dikenal sebagai B.1.621. Saat ini sudah ditambahkan ke daftar pantauan WHO pada 30 Agustus setelah terdeteksi di 39 negara dan ditemukan memiliki sekelompok mutasi yang mungkin membuatnya kurang rentan terhadap perlindungan kekebalan yang telah diperoleh banyak orang.Menurut buletin mingguan WHO tentang pandemi, " Varian Mu memiliki konstelasi mutasi yang menunjukkan sifat potensial untuk lolos dari kekebalan".Data awal menunjukkan itu mungkin menghindari pertahanan kekebalan dengan cara yang mirip dengan varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, tetapi ini perlu dikonfirmasi oleh pekerjaan lebih lanjut.Dilansir dari The Guardian, varian Mu pertama kali diidentifikasi di Kolombia pada Januari 2021. Sejak itu, kasus sporadis dan beberapa wabah yang lebih besar telah dicatat di seluruh dunia. Di luar Amerika Selatan, kasus telah dilaporkan di Inggris, Eropa, AS, dan Hong Kong.Meskipun varian ini masih ditemukan sebanyak 0,1 persen secara global, varian Mu kemungkinan bisa akan terus berkembang terutama di Kolombia dan Ekuador. Keduanya masing-masing menyumbang 39 persen dan 13 persen dari kasus covid-19.Para ilmuwan dan pejabat kesehatan masyarakat sangat ingin mengetahui apakah varian Mu lebih menular, atau menyebabkan penyakit yang lebih serius daripada varian Delta yang dominan di sebagian besar dunia.“Epidemiologi varian Mu di Amerika Selatan, terutama dengan peredaran bersama varian Delta , akan dipantau perubahannya,” tulis WHO dalam buletin mingguannya.Setidaknya 32 kasus varian Mu telah terdeteksi di Inggris, di mana pola infeksi menunjukkan bahwa itu dibawa oleh para pelancong pada beberapa kesempatan.Sebuah laporan oleh Public Health England (PHE) pada bulan Juli mengatakan sebagian besar ditemukan di London dan pada orang-orang berusia 20-an. Beberapa dari mereka yang dites positif Mu telah menerima satu atau dua dosis vaksin covid-19.