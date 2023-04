Kolesterol Tinggi: Ada 4 Tanda di Wajah yang Perlu Diketahui

Xanthelasma

Arcus kornea

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Xanthoma erupsi

Psoriasis

(yyy)

Orang dengan kolesterol tinggi yang juga disebut hiperlipidemia, mungkin menunjukkan gejalanya di wajah. Namun, satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kadar kolesterol tinggi adalah melalui tes darah dan panel lipid.Dan untuk mengobati tanda-tanda kolesterol tinggi di wajah ini, dokter mungkin merekomendasikan operasi invasif minimal, pengobatan, atau modifikasi gaya hidup untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya.Seseorang juga dapat menggunakan laser dan perawatan kosmetik lainnya untuk meminimalkan lesi ini. Dengan begitu, penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini dan segera mendapatkan perawatan yang sama.Berikut adalah beberapa tanda kolesterol yang terlihat pada wajah seseorang, seperti yang telah dinukil dari Times of India, antara lain:Pernah melihat benjolan lembut di kelopak mata? Benjolan ini berwarna oranye dan sangat lembut untuk disentuh. Ini disebut xanthomas dan kondisinya dikenal sebagai xanthelasma. Dalam kondisi ini ada endapan lilin di bawah kulit kelopak mata.Tidak semua penderita kolesterol tinggi mengalami xanthelasma, tetapi kebanyakan terlihat pada mereka dengan profil lipid yang tidak seimbang. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan dokter ketika kamu melihat ini.Ini adalah garis putih tipis yang terlihat di sekitar kornea. National Heart, Lung, and Blood Institute AS (NHLBI) mengatakan bahwa arcus kornea adalah indikator besar kolesterol tinggi. Dikatakan orang yang memiliki riwayat keluarga kolesterol tinggi cenderung mengembangkan arcus kornea.Benjolan berwarna jingga atau kulit di wajah, pipi, dan dahi juga menandakan kolesterol tinggi. Ini juga muncul di pantat, siku, tangan dan lutut. Adanya Eruptive xanthoma pada tubuh menandakan tingginya kadar trigliserida dalam tubuh.Jika kamu melihat bercak merah dan gatal di kulit wajah dan bagian tubuh lainnya, segera lakukan pengobatan. Tanda inu disebut psoriasis, di mana kondisi peradangan kulit yang juga terlihat pada orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi dalam darah.?Ingat, kelebihan jumlah kolesterol dalam darah akan dikumpulkan dan deposito di bawah kulit. Kolesterol juga dapat menyumbat pembuluh darah kecil dan memutus suplai oksigen ke kulit yang menyebabkan perubahan warna kulit di tempat-tempat tertentu. Kolesterol tinggi juga dapat menyebabkan bisul kulit.