Kekurangan Vitamin C Bisa Sebabkan 5 Penyakit Ini

Jakarta: Vitamin C merupakan salah satu asupan nutrisi penting bagi kesehatan tubuh. Vitamin C berfungsi membantu melindungi sel tubuh, penyembuhan luka, serta menjaga kesehatan kulit, tulang, pembuluh darah, dan tulang rawan.Kekurangan vitamin dalam tubuh bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan serius. Kondisi yang disebut sebagai defisiensi vitamin atau avitaminosis ini terjadi apabila tubuh tidak mendapat asupan vitamin sesuai kebutuhan.Berikut lima penyakit kekurangan vitamin C, seperti dilansir dari berbagai sumber:Dilansir alodokter.com, skorbut atau scurvy adalah penyakit langkah yang terjadi akibat tubuh kekurangan vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat tidak dapat diproduksi oleh tubuh.Setelah mengalami kekurangan vitamin C setidaknya selama 4 minggu, baru akan muncul gejala skorbut. Beberapa gejala skorbut seperti, merasa lelah dan lemah sepanjang waktu, kehilangan nafsu makan, lebih mudah tersinggung, nyeri di tungkai, berat badan sulit bertambah, diare, demam, hingga tidak nafsu makan.Skorbut yang tidak mendapat penanganan dapat menimbulkan komplikasi pada penderita, meliputi sakit kuning, anemia, tanggalnya gigi, pendarahan organ dalam, kejang, mati rasa di tungkai, dan koma.Hipertiroidisme adalah penyakit akibat kadar hormon tiroid terlalu tinggi di dalam tubuh. Kondisi kelebihan hormon tiroid ini dapat menimbulkan sejumlah gejala.Gejala ini dapat dirasakan secara perlahan maupun mendadak, gejala yang muncul, antara lain jantung berdebar, tremor, mudah merasa gerah, gelisah, mudah marah, berat badan turun drastis, sulit tidur. Kemudian, konsentrasi menurun, diare, penglihatan kabur, rambut rontok, serta gangguan menstruasi pada wanita.Baca: Cara Menghilangkan Jerawat Dalam Semalam, Adakah? Dilansir dari halodoc, anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Tubuh yang tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen akan mengalami anemia.Gejala anemia yang paling umum terjadi ialah tubuh cepat merasa lelah, terlihat pucat, sering mengeluh kedinginan, mudah marah, sakit kepala, mengalami masalah konsentrasi, hingga sembelit. Anemia yang semakin parah akan menimbulkan kondisi pusing, warna kulit pucat, sesak napas, lidah terasa sakit, kuku menjadi rapuh, warna biru hingga putih pada mata.Vitamin C juga penting untuk kesehatan mulut. Vitamin C tidak hanya untuk memperkuat gigi, tetapi juga melindungi gusi. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan gusi berdarah dan penyakit gusi.Vitamin C berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Kekurangan vitamin c dapat menyebabkan penyakit kulit atau dikenal sebagai penyakit kudis.Penyakit ini paling menonjol terkait dengan kekurangan vitamin C. Gejala awal termasuk bintik-bintik pendarahan subkutan kecil.