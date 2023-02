8 Manfaat Buah Bit, Salah Satunya Bisa Turunkan Berat Badan

1. Mencegah hipertensi

2. Meningkatkan stamina

3. Mencegah anemia

4. Bisa atasi masalah ketombe

5. Detoks alami untuk tubuh (ginjal dan hati)

6. Dapat menurunkan berat badan

7. Dapat mencegah kanker

8. Meningkatkan kesuburan

(SUR)

Jakarta: Buah bit adalah tanaman yang berasal dari keluarga Amaranthaceae-Chenopodiaceae atau masih satu keluarga dengan sayuran lobak, singkong, ubi, dan tanaman berakar lainnya.Buah bit mengandung nutrisi yang sangat penting untuk tubuh seperti sumber serat, folat, mangan, potasium, zat besi, dan juga vitamin C yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.Biasanya buah bit dikonsumsi dengan cara dijus atau diolah lagi menjadi santapan dengan tekstur lembut. Selain itu, buah bit juga mengandung tinggi karbohidrat dan rendah lemak, sehingga cocok dikonsumsi bagi yang sedang menjalani program diet.Berikut ini, Medcom.id telah merangkum beragam manfaat buah bit.Karena kandungan nitratnya yang sangat tinggi, buah bit mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Barts and London School of Medicine dan juga Peninsula Medical School menyarankan cara murah dan mudah ini untuk menurunkan hipertensi.Menurut Prof. Amrita Ahluwalia dari Barts & London School of Medicine, minum jus bit serta sayuran lain yang kaya akan kandungan nitrat akan memelihara kesehatan jantung.Penelitian dari Universitas Exter di Inggris menyatakan, minum jus bit bisa membantu orang yang berolahraga, terutama untuk atlet, menjadi 16 persen lebih kuat dan berstamina karena kandungan nitratnya dapat mengurangi pembakaran oksigen dalam olahraga, sehingga rasa capek dapat berkurang.Selain itu, sebuah studi percobaan pada tahun 2011 menemukan bahwa mengonsumsi jus bit secara rutin dapat meningkatkan tenaga dan stamina seseorang menjadi 2,8 persen lebih banyak tenaganya.Buah yang berwarna kemerahan ini sering dihubungkan dengan warna darah, sehingga dipakai untuk mengatasi masalah anemia. Sebenarnya yang mengatasi anemia adalah kandungan zat besinya yang cukup tinggi, yang mengaktifkan kembali dan meregenerasi sel darah merah serta menyuplai oksigen yang berguna bagi kesehatan sel-sel darah merah.Untuk mengatasi masalah ketombe pada rambut indahmu, coba rebus buah bit, lalu dioleskan dan dipijat lembut ke kulit kepala. Biarkan semalaman dibungkus dengan handuk. Keesokan harinya, bilaslah dan keramaslah.Buah bit berfungsi untuk untuk mendorong tubuh mengeluarkan racun. Penelitian di Polandia menguji seekor tikus yang diberi buah bit, tikus tersebut sebelumnya memang sudah mengalami kerusakan pada sel-sel di tubuhnya.Setelah diberikan buah bit secara rutin, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Phytotherapy Research menemukan bahwa tikus tersebut menjadi lebih sehat.Hasil ini ditemukan pada tubuh tikus yang menunjukkan bahwa kadar enzimnya menjadi baik dan organ detoks di tubuhnya jadi maksimal bekerja membuang racun di tubuh karena konsumsi buah bit.Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, buah bit mengandung karbohidrat yang tinggi dan lemak yang rendah. Oleh karena itu, buah bit dipercaya dapat menurunkan berat badan dengan cepat loh.Bahkan, buah ini bisa menjaga berat badan lantaran memperlancar proses detoksifikasi khususnya lemak dalam tubuh.Kandungan buah bit dipercaya dapat melindungi tubuh dari berkembangnya sel kanker. Buah bit mampu menekan pertumbuhan sel kanker lantaran kandungan antioksidan yang dimilikinya.Buah bit berperan dalam menjaga sirkulasi darah yang bermanfaat untuk kesuburan wanita. Mengonsumsi si merah ini bisa dengan cara membuat jus segar. Kononnya dalam 12 hari dapat dirasakan khasiatnya oleh para wanita.