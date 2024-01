7 Cara Menjaga Mata Anak

1. Makan sehat setiap hari

(Sangat penting untuk membawa anak untuk tes mata secara teratur. Begitu banyak anak yang tidak terdiagnosis masalah mata karena mereka tidak mengeluh atau kelainannya tidak terlihat oleh orang tua. Foto: Dok. Istimewa)

2. Menggunakan alat pelindung mata

3. Cukupi Kebutuhan anak

4. Bermain di area terbuka

5. Melatih penglihatan anak

6. Hindari mainan keras dan tajam

7. Rutin periksa kesehatan mata anak

Dalam masa pertumbuhan anak, penting bagi para orang tua untuk mengetahui cara menjaga kesehatan mata anak. Dimulai dari hal yang sederhana, kamu dapat membantu ia memiliki mata yang sehat dan bebas gangguan.Menanamkan kebiasaan sehat sejak usia muda dapat membantu memastikan ia menerapkan kebiasaan ini hingga dewasa. Kemudian, apa saja cara menjaga kesehatan anak ? Simak tujuh caranya dari Dr. Maria Magdalena Purba, SpM dari KMN EyeCare We are what we eat, pernahkah kamu mendengar istilah tersebut? Kamu adalah apa yang kamu makan, jadi mengapa tidak makan makanan yang sehat dan seimbang untuk kesehatan mata dan tubuh? Mulailah pada anak sejak kecil dengan asupan makanan sehat dan bergizi seimbang.Biasakan anak banyak mengonsumsi sayuran dan buah segar, biji-bijian dan susu. Pilih daging tanpa lemak, unggas, dan ikan. Sertakan kacang-kacangan dan telur. Kamu dapat mencoba cara menjaga kesehatan mata anak dengan mengisi lemari es dan dapur dengan pilihan sehat.Cedera mata pada anak dapat terjadi dari banyak hal, antara lain disebabkan cedera dari benda asing, paparan bahan kimia, trauma karena benda tajam ataupun trauma tumpul. Menyimpan mainan di tempat yang aman untuk anak dapat menghindari cedera mata.Pilih kacamata yang sesuai untuk olahraga seperti berenang, bersepeda, dan kacamata hitam jika bepergian ke tempat yang terik. Selalu kenakan pula kacamata pelindung pada anak saat berada di sekitar bahan kimia, atau saat melakukan eksperimen sains.Cara merawat kesehatan mata anak selanjutnya adalah dengan menjaga asupan air setiap harinya. Bayi membutuhkan 0,7 hingga 0,8 liter cairan per hari dari ASI atau susu formula, sementara anak-anak membutuhkan antara 4 cangkir (untuk usia 1 tahun) dan 6 hingga 8 cangkir per hari (untuk remaja).Air putih adalah pilihan cairan yang terbaik. Kondisi dehidrasi dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan, termasuk masalah penglihatan, seperti mata kering dan gatal. Ajari anak-anak untuk memulai hari dengan segelas air dan selalu bawa botol air isi ulang saat bepergian.Anak membutuhkan air, sinar matahari, dan udara segar untuk tumbuh sehat dan kuat. Area di luar ruangan sangat cocok untuk mendorong kebiasaan hidup sehat dan menjaga kesehatan mata.Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan anak-anak yang lama menatap layar karena sering bermain gawai telah berkontribusi menyebabkan terjadinya miopia. Selain itu, pastikan area bermain anak aman dan tetap awasi aktivitasnya dari risiko bermain di area yang berbahaya.Kamu dapat membantu menstimulasi perkembangan penglihatan anak dengan menyediakan mainan dan aktivitas yang merangsang secara visual. Ini bisa sesederhana gambar hitam dan putih sejak lahir, menyusun balok bangunan berwarna cerah saat balita, dan aktivitas apa pun yang mendorong koordinasi tangan dan mata saat mereka dalam masa pertumbuhan.Saat ini tersedia banyak aplikasi pendidikan untuk anak-anak, ingatlah untuk menetapkan batas waktu menatap layar dan istirahatkan mata secara berkala. Aturan 20-20-20 sangat bagus diterapkan bagi anak-anak. Setiap menatap layar 20 menit, maka mata wajib beristirahat selama 20 detik sambil melihat jauh dengan jarak 20 feets (sekitar 6 meter).Inovasi bentuk mainan anak-anak terus berkembang saat ini. Berbagai variasi bentuk mainan hadir untuk anak-anak. Namun, kamu tetap perlu mengawasi anak saat bermain. Bahkan permainan yang tampaknya tidak berbahaya, seperti permainan papan misalnya, kesalahan sekecil apapun atau gerakan tangan orang lain yang tidak sengaja dapat mengenai dan mencederai mata.Dalam hal ini, jika mainan atau benda itu lunak atau tumpul, gangguan pada mata dapat diminimalisir. Namun, untuk mainan atau benda di sekitar area bermain anak yg memiliki ujung atau permukaan yang tajam, dapat berisiko fatal untuk kesehatan mata anak.Cara menjaga kesehatan mata anak selanjutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Sangat penting untuk membawa anak untuk tes mata secara teratur. Begitu banyak anak yang tidak terdiagnosis masalah mata karena mereka tidak mengeluh atau kelainannya tidak terlihat oleh orang tua.Anak-anak sangat mudah beradaptasi dan akan bertahan dengan penglihatan yang buruk, karena mereka tidak menyadarinya. Melakukan pemeriksaan mata setiap tahun akan mendorong kesehatan mata dan dapat membantu mengatasi masalah kesehatan mata secara dini. Pilih Dokter Spesialis Mata anak terbaik untuk memastikan kesehatan mata anak terjaga.