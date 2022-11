Upaya Penanggulangan HIV-AIDS, Ini 6 Pelayanan Kesehatan yang Diatur Pemerintah

1. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil

2. Pelayanan kesehatan masa hamil

3. Pelayanan kesehatan persalinan

4. Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan

5. Pelayanan kontrasepsi

6. Pelayanan kesehatan seksual

(FIR)

Penyakit HIV-AIDS masih menjadi permasalahan di Indonesia, bahkan dunia. Prevalensi HIV di sebagian besar wilayah adalah 0,26 persen. Sementara itu, di Papua dan Papua Barat mencapai 1,8 persen.HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sementara AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit akibat infeksi HIV.Untuk mendukung epidemi HIV pada 2030, Indonesia menerapkan ‘Three Zero’, yaitu zero infeksi baru HIV, zero kematian akibat AIDS, dan zero stigma-diskriminasi.Jalur cepat yang ditempuh Indonesia untuk mengakhiri epidemi HIV adalah dengan mencapai target indikator 95 persen Orang Dengan HIV (ODHIV) mengetahui status HIV-nya, 95 persen ODHIV diobati, dan 95 persen ODHIV yang diobati mengalami supresi virus.Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, maka diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021.Adapun 6 pelayanan kesehatan yang dilakukan sebagai menjaga kesehatan reproduksi serta menanggulangi HIV-AIDS, antara lain:Pelayanan ini pada setiap kegiatannya ditujukan untuk perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat.Kegiatan ini ditujukan untuk ibu hamil, dari masa konsepsi hingga melahirkan.Kegiatan ini ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 jam sesudah melahirkan.Kegiatan ini ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkan hingga berusia 2 tahun.Serangkaian kegiatan ini terkait dengan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi, dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan.Kegiatan ini ditujukan kepada kesehatan seksualitas.