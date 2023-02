Bukan Cuma untuk Masak, Ini Manfaat Minyak Biji Labu untuk Kulit, Rambut, dan Tubuh

Manfaat bagi kesehatan tubuh

(Biji labu mengandung potasium, magnesium, kalsium, dan fosfor, menjadikannya mekanisme yang bagus untuk meningkatkan hidrasi. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Untuk pertumbuhan rambut

Atasi jerawat

(yyy)

Orang mungkin lebih mengartikan labu sebagai makanan pokok atau dekorasi pesta, dengan bijinya yang biasa disebut-sebut sebagai camilan sehat. Tetapi penggunaan labu ternyata jauh melampaui itu. Bahkan, minyak biji labu bisa memberikan berbagai manfaat kesehatan lho!Minyak biji labu yang diperas dingin berasal dari biji labu yang dikupas dan biasanya digunakan untuk memasak. Menurut Gabrielle Mancella, ahli diet terdaftar di Orlando, Florida, biji labu juga dijual dalam bentuk pil atau kapsul di beberapa toko kesehatan, yang merupakan cara lebih praktis untuk dikonsumsi.Untuk mengetahui apa saja manfaat istimewa dari minyak biji labu? Berikut ulasannya!Satu sendok makan minyak biji labu mengandung sebagian besar elektrolit yang dibutuhkan orang dewasa, termasuk potasium, magnesium, kalsium, dan fosfor, menjadikannya mekanisme yang bagus untuk meningkatkan hidrasi. Kamu dapat menambahkannya ke dalam air atau smoothie untuk memastikan mendapatkan mineral paling banyak dari makanan, sekaligus membantu menangkal kembung dan retensi air."Ini juga mengandung seng yang dapat membantu sistem kekebalan tubuh kita untuk mempersiapkan dengan lebih baik saat sakit." Minyak biji labu juga mengandung tiga gram lemak tak jenuh tunggal dan tubuh lemak tak jenuh ganda. Keduanya merupakan lemak yang menyehatkan jantung, per sendok makan, kata Amy Gorin, ahli gizi ahli diet terdaftar dan pemilik Makan Berbasis Tumbuhan di Stamford, Connecticut, dikutip dari The Healthy.Minyak biji labu memiliki berbagai efek positif bagi kesehatan. Salah satu contohnya adalah kesehatan saluran kemih. Satu studi di Journal of Traditional and Complementary Medicine menemukan bahwa orang yang mengonsumsi antara 500 dan 1.000 miligram ekstrak minyak biji labu mengalami peningkatan gejala kandung kemih yang terlalu aktif setelah 12 minggu, termasuk buang air kecil saat tidur di malam hari.Demikian pula, beberapa orang menganggap minyak biji labu sebagai pilihan pengobatan alternatif atau suplemen untuk pembesaran prostat (benign prostatic hyperplasia), yang dapat menyebabkan nyeri dan menyumbat aliran urin. Satu studi di Nutrition Research and Practice mengamati 47 orang selama 12 bulan dengan pembesaran prostat.Mereka menemukan bahwa orang yang mengalami kondisi ini mengalami perbaikan gejala ketika mengonsumsi biji labu dan minyak palmetto, tanpa efek samping negatif. Penelitian lain juga menemukan bahwa minyak biji labu, yang merupakan lemak tak jenuh, atau lemak "baik", dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, serta berpotensi membantu menurunkan kolesterol, menurut jurnal Circulation.Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa minyak biji labu dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol HDL ‘baik’ pada wanita. Dalam sebuah penelitian, wanita yang telah mengalami menopause yang menerima minyak biji labu setiap hari selama tiga bulan memiliki kadar HDL yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik yang lebih rendah. Penelitian pada hewan dalam jurnal Nutrition and Cancer menyarankan hal itu dapat membantu pencegahan kanker payudara. Namun, saat ini belum ada penelitian yang mengonfirmasi manfaat ini pada manusia.Jika sedang mencari solusi pertumbuhan rambut, minyak biji labu mungkin patut dicoba, karena dikaitkan dengan manfaat ini pada pria. Dalam satu studi 2014 di jurnal Pengobatan Pelengkap dan Alternatif Berbasis Bukti, pria yang mengonsumsi empat suplemen 100 miligram yang mengandung minyak biji labu dan bahan lainnya setiap hari selama 24 minggu mengalami pertumbuhan rambut 40 persen lebih banyak daripada pria di kelompok plasebo, tanpa efek samping saat mengonsumsinya.Untuk kemungkinan manfaat kulit lainnya, minyak biji labu dapat membantu mengatasi jerawat. "Minyak biji labu juga memiliki aktivitas antimikroba dan telah disebut-sebut sebagai pengobatan jerawat yang bermanfaat," kata Patricia Farris, MD, dokter kulit bersertifikat di Sanova Dermatology di Metairie, Louisiana.Meskipun umumnya diyakini aman untuk mengoleskan minyak langsung ke kulit, Dr. Farris mencatat bahwa penting untuk berhati-hati terhadap kemungkinan alergi kontak dan mencarinya dalam produk yang diformulasikan dengan bahan lain agar tetap aman.