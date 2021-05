Cara Menghilangkan Lemak tanpa Menghilangkan Otot

1. Makan banyak protein

2. Olahraga

3. Ikuti diet rendah kalori

(FIR)

Orang yang ingin menurunkan berat badan seringkali tak sadar bahwa yang diturunkannya, bukan hanya lemak saja namun juga otot. Padahal mempertahankan massa otot berfungsi untuk kesehatan.Dikutip dari Healthline, menjaga persentase otot yang sehat memiliki beberapa manfaat seperti mengatur kadar gula darah yang sehat dan menjaga kadar lemak yang sehat. Seperti trigliserida dan kolesterol dalam darah, dan mengendalikan peradangan dan masih banyak lagi.Karena itu, kamu perlu tahu cara jitu untuk menghilangkan lemak tanpa menghilangkan otot. Berikut beberapa tips yang bisa kamu pelajari:Protein merupakan nutrisi penting untuk berbagai fungsi tubuh. Protein penting untuk membuat enzim yang membantu pencernaan dan produksi energi, mengatur keseimbangan cairan, dan mendukung kesehatan kekebalan, di antara fungsi-fungsi lainnya.Protein juga penting untuk menjaga otot yang kamu miliki dan mendukung pertumbuhan otot baru. Terutama saat menurunkan berat badan.Dalam satu studi selama 4 minggu, laki-laki muda secara acak mengonsumsi makanan rendah kalori yang mengandung 1,2 atau 2,4 gram per kg berat badan, yang dikombinasikan dengan program pelatihan olahraga yang intens.Laki-laki yang mengonsumsi makanan tinggi protein kehilangan 1,3 kg lebih banyak massa lemak dan bertambah 1,1 kg otot lebih banyak, daripada laki-laki yang mengonsumsi makanan rendah protein.Penelitian ini menemukan bahwa latihan ketahanan berintensitas tinggi yang diikuti dengan kudapan pemulihan protein tinggi membuat perbedaan paling besar.Olahraga adalah cara paling efektif untuk mendorong penurunan lemak daripada kehilangan otot. Sebuah tinjauan terhadap 6 penelitian menemukan bahwa, orang dewasa yang lebih tua dengan obesitas, melakukan latihan kardio dan beban setidaknya 3 kali per minggu saat mengikuti diet terbatas kalori mempertahankan 93% lebih banyak otot mereka, daripada mereka yang tidak berolahraga.Perlu kamu ketahui bahwa olahraga saja adalah strategi yang efektif untuk mempertahankan massa otot dengan diet. Tetapi menggabungkan olahraga dengan asupan protein yang lebih tinggi dapat membantu mengoptimalkan hasil kamu.Untuk menurunkan berat badan, harus defisit kalori. Kamu dapat membuat defisit kalori dengan makan lebih sedikit kalori atau berolahraga atau keduanya.Namun, mengurangi kalori terlalu banyak dapat menyebabkan hilangnya otot lebih banyak daripada lemak. Usahakan untuk mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi sebanyak 500-600 per hari untuk meminimalkan kehilangan otot sambil tetap memfasilitasi penurunan lemak.