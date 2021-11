Cara Memilih Sampo bagi Penderita Psoriasis

(FIR)

Jika kamu menderita psoriasis pada kulit kepala, memilih sampo yang dijual bebas di pasaran tidak akan mengurangi keluhan untuk mengatasi rasa gatal, kerak, dan pengerasan pada kulit kepala . Sehingga kamu butuh menggunakan sampo yang khusus psoriasis."Psoriasis muncul sebagai akibat adanya penumpukan sel-sel kulit yang menyebabkan kulit yang bersisik, bercak-bercak yang gatal, sakit, kering dan bisa menyebabkan berdarah,” ujar Dendy Engelman, MD, dokter kulit bersertifikat di New York.Penumpukan ini, menurut Dr Engelman, bisa menyebabkan psoriasis pada kulit kepala mulai dari yang ringan sampai parah. Dan karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan psoriasis, melakukan pengendalian adalah kuncinya. Itulah mengapa sangat penting untuk mencari produk yang tepat agar tidak menimbulkan psoriasis.“Sampo yang paling efektif bagi penderita psoriasis kulit kepala, terutama ketika kulit kepala sangat gatal dan merah, adalah larutan clobetasol atau pengobatan topikal, pengobatan yang bisa didapatkan melalui resep yang dapat berbentuk busa, sampo, krim, gel atau lotion,” ujar Mitchell Lewis, MD, asisten klinis profesor dermatologi di Stanford University.Tetapi ada kelemahan dari efektivitas clobetasol. Yaitu, kortikosteroid yang sangat kuat sehingga ada potensi efek samping,” kata Dr Lewis. Menurut US Library of Medicine, efek samping itu di antaranya adalah rasa terbakar, gatal, dan bahkan perubahan warna kulit.Clobetasol biasanya dapat mengendalikan psoriasis kulit kepala dalam waktu dua hingga empat minggu. Setelah kamu menggunakannya, psoriasis di kulit kepala akan dapat dituntaskan dengan obat calipotriene topikal dan sampo yang mengandung arang, dan asam salisilat," kata Erum Ilyas, MD, seorang dokter kulit di Philadelphia.Akan tetapi perlu diingat bahwa setiap orang memiliki perawatan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki jenis rambut, kulit kepala, dan produksi minyak yang berbeda dan akan memiliki ketahanan yang berbeda-beda terhadap sampo."Diperlukan trial and error untuk bisa menemukan mana yang tepat bagi kondisimu,” pungkas Dr Lewis.