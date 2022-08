Cegah DBD di Malang, Enesis Edukasi 300 Desa Melalui Ibu PKK

(TIN)

Salah satu penyakit yang masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah di Indonesia adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Tercatat dalam data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ( Kemenkes ) di tahun 2022, jumlah kumulatif kasus Dengue di Indonesia sampai dengan minggu ke-22 dilaporkan 45.387 kasus. Sementara jumlah kematian akibat DBD mencapai 432 kasus.“Kasus dengue sudah dilaporkan di 449 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi dengan kematian tersebar di 162 kabupaten/kota di 31 provinsi,” kata dr. Tiffany Tiara Pakasi, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam Temu Media Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada Juni silam.Sejumlah edukasi mengenai pencegahan DBD terus dijalankan. Salah satunya melalui Enesis Group melalui brand Soffel yang melakukan rangkaian pencegahan DBD di berbagai daerah seperti Cirebon serta Malang.Edukasi mengenai pencegahan demam berdarah dilakukan di beberapa tempat antara lain, Pasar Kanjuruhan, MTI Avan Sawojajar, SDK Mardi Wiyata 2 dan SDIT Ahmad Yani, serta edukasi kepada Ibu PKK di Pendopo Kantor Bupati Malang, Kec Kepanjen, Kabupaten Malang.Bertajuk “Wujudkan Jawa Timur Bebas Dengue” Ketua Dewan Pembina Yayasan Enesis Indonesia bersama Ibu PKK perwakilan lebih dari 300 desa dan kelurahan se-kabupaten Malang mendapatkan pemaparan mengenai berbagai langkah pencegahan DBD.Tim Enesis pun mempraktikkan uji ampuh bersama Soffel dengan menunjukkan tangan yang menggunakan Soffell tidak digigit oleh nyamuk. Ini merupakan edukasi terkait pencegahan Demam Berdarah Dengue melalui 3M Plus, Menutup, Menguras, Mendaur ulang dan menggunakan obat antinyamuk.Dalam sambutannya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, mengimbau para kader jumantiknya untuk terus melakukan 3M Plus untuk mencegah demam berdarah. “Harapan saya kader jumantik bukan hanya bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri tapi juga mau menyosialisasikan program tisagaluh, 1 kader kita harus bisa mengedukasi suami dan anak di rumah, serta ke-10 rumah sekitarnya, 5 tetangga kanan dan 5 kiri, agar edukasi 3M Plus ini dapat mencegah terjadinya demam berdarah di lingkungan kita,” ujar Arumi.Louis Sumantadiredja, selaku Senior Brand Manager Soffell dan Force Magic pun menjelaskan bahwa pencegahan dengue bisa dilakukan melalui PSN 3M Plus, plusnya itu bisa menggunakan obat antinyamuk.“Seperti mengoles/menyemprot Soffell agar terhindar dari gigitan nyamuk sebagai perlindungan diri," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan, "Saat ini ada varian baru Soffell Alamia penolak nyamuk dari daun alami, tidak lengket dan terasa sejuk dikulit juga bisa untuk anak-anak."Dalam kesempatan yang sama, Enesis Group juga memberikan bantuan untuk dukungan protokol kesehatan selama pandemi serta bantuan pencegahan demam berdarah yang diterima langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur.