Sejumlah Manfaat Olahraga Lompat Tali

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Walaupun kamu masih di rumah lantaran untuk menekan penyebaran covid-19, perlu diingat bahwa kamu tetap perlu olahraga. Salah satu olahraga yang mudah, murah, dan bermanfaat untuk dilakukan di rumah adalah lompat tali.



Berikut manfaatnya yang perlu kamu pertimbangkan yang dikutip dari The Healthy:

1. Mengondisikan kardiovaskular

Lompat tali adalah latihan kardiovaskular yang hebat. Ini meningkatkan detak jantung dan paru-paru kamu dan membantu membuatnya lebih kuat dan lebih sehat. Faktanya, lompat tali membakar kalori dengan kecepatan yang sama seperti berlari dengan kecepatan 8,5 mil per menit, menurut The Adult Compendium of Physical Activities.

2. Latihan kekuatan

“Lompat tali pada dasarnya adalah latihan kardio. Tetapi jangan tertipu, kamu juga memperkuat lengan, bahu, betis, dan otot inti saat melakukannya," Kira Stokes, pelatih selebriti dan pencipta aplikasi Kira Stokes Fit .



Lengan dan bahumu bekerja dengan baik, berkat pekerjaan tubuh bagian atas dalam memegang dan menggerakkan tali. Selain itu, betis kamu bekerja setiap kali kamu melompat.



Jika kamu sudah berolahraga secara teratur, kamu mungkin tidak akan merasa sakit setelah melakukan ini seperti yang kamu lakukan setelah mengangkat beban berat. Namun, ada kemungkinan besar siapa pun yang baru mengenal lompat tali akan merasakan sedikit sensasi terbakar di bahu selama latihan.

3. Bagus untuk tulang

Latihan beban, seperti lompat tali, sangat bagus untuk meningkatkan dan mempertahankan kekuatan tulang. Lompat tali mendorong sel untuk membangun kembali dan menjadi lebih padat.



Stokes mencatat, lompat tali memang berdampak pada tulang, tetapi dampaknya lebih rendah daripada beberapa latihan menahan beban lainnya, seperti lari. Namun ini tetap memberikan manfaat yang baik bagi tulang.



“Saat kamu melompat dengan benar, hanya satu atau dua inci dari tanah, dampaknya relatif rendah,” kata Stoke.

(FIR)