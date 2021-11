Wajib Tahu! Ragam Manfaat Tidur dan Istirahat yang Cukup bagi Tubuh

(Selama tidur, tubuh akan membuat lebih banyak sel darah putih yang dapat menyerang virus dan bakteri. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

(Intinya adalah setiap orang membutuhkan setidaknya tujuh hingga sembilan jam tidur setiap malam, kata pelatih ilmu tidur dan pendiri Tuck.com, Bill Fish. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Artis Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jombang. Keduanya sedang dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Dikabarkan bahwa kecelakaan terjadi akibat sopir dalam kondisi mengantuk Memiliki waktu tidur yang cukup memang sangat penting. Menurut Carolyn Dean, M.D., N.D., ahli tidur, nutrisi, dan diet, istirahat malam yang baik memungkinkan tubuh membersihkan semua hal-hal buruk."Selama tidur yang berkualitas, tubuh membersihkan sampah dari otak. Hubungannya dengan dukungan sistem kekebalan tubuh. Selama tidur, tubuh akan membuat lebih banyak sel darah putih yang dapat menyerang virus dan bakteri yang dapat menghambat proses penyembuhan," katanya kepada Elite Daily.Selain itu, Dr Chirag Shah, seorang dokter pengobatan darurat dan salah satu pendiri klinik medis Accesa Health, mengatakan bahwa tidur bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan pengembangan molekul pelindung.Dia pun mengungkapkan bahwa penelitian sebelumnya telah menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. Sebagai contoh, satu studi yang diterbitkan dalam jurnal medis JAMA Internal Medicine, menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari tujuh jam per malam, rata-rata lebih mungkin mengalami masuk angin atau pilek dibandingkan dengan mereka yang tidur setidaknya delapan jam per malam.Selain kesehatan fisik, tidur juga dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. "Tidur memungkinkan untuk proses sesuatu yang disebut 'autophagy' di otak, atau pada dasarnya, membentuk sel-sel pembersihan yang melindungi otak dari gangguan kejiwaan dan neurodegeneratif," kata Dr. Dora Wolfe, Psy.D., HSPP, CEO dan direktur klinis Wolfe Behavioral Health."Jika kita tidak cukup tidur, tubuh kita memberontak sampai batas tertentu. Kita merasa pusing, lamban, marah, dan kadang-kadang bahkan lebih buruk. Untuk itu jadikan tidur sebagai prioritas. Bagaimanapun, kesejahteraan tubuh jelas tergantung pada waktu tidur kita," tutup Bill kepada Elite Daily.