Inilah 4 Vitamin Terbaik untuk Dikonsumsi agar 'Kokoh' Hadapi Virus Flu dan Pilek

1. Vitamin C

(Vitamin C bermanfaat untuk menaikkan sistem kekebalan tubuh. Karena vitamin C mempunyai kemampuan melawan kerusakan akibat radikal bebas, membuang racun juga meningkatkan fungsi sel tubuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Vitamin D

3. Vitamin E

4. Asam lemak Omega-3

Saat ini, musim panas masih bertahan, enggan untuk beranjak. Akibatnya banyak virus yang siap merusak imunitas tubuh. Virus flu dan pilek, misalnya. Dan salah satu yang dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi adalah dengan mengonsumsi makanan bernutrisi. Bila perlu, konsumsi vitamin Meskipun beberapa makronutrien diketahui berperan dalam kesehatan kekebalan tubuh, menurut sebuah penelitian tahun 2020 yang diterbitkan di Nutrients, dokter cenderung mengandalkan sumber makanan untuk memenuhi kebutuhannya.“Tujuan utama saya adalah memastikan bahwa saya mendapat nutrisi seimbang agar memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik,” Sharon Palmer, RDN, ahli gizi diet terdaftar dari Ojai, California, mengatakan kepada The Healthy @Reader’s Digest.Bagi sebagian orang, keseimbangan itu mungkin termasuk vitamin atau suplemen. “Jika kamu kekurangan nutrisi, suplementasi dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh,” timpal Ali Bandier, MS, RD, ahli diet terdaftar dari New York. Hal ini dilakukan karena kebanyakan orang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka.Artinya bagi kebanyakan dari kita, menambah nutrisi yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam menjaga kesehatan. Untuk membantu menangkal flu atau mengurangi pilek, para ahli membagikan beberapa vitamin pilihan.Meskipun vitamin C tidak dapat mencegah masuk angin menurut National Center for Complementary and Integrative Health, sebuah penelitian tahun 2017 yang diterbitkan di Nutrients menunjukkan bahwa vitamin C masih merupakan nutrisi penting untuk sistem kekebalan tubuh yang kuat.Berdasar penelitian tahun 2021 yang diterbitkan di BMJ Global Health menemukan bahwa vitamin C mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan akut dan memperpendek durasi gejala.Sedangkan dari meta-analisis tahun 2022 yang diterbitkan dalam Current Reviews in Clinical and Experimental Pharmacology juga menemukan bahwa vitamin C dapat mengurangi durasi infeksi saluran pernapasan. Selain multivitamin harian, selama musim pilek dan flu, kamu bisa mengonsumsi suplemen dengan elderberry, vitamin C, vitamin D, dan seng.Banyak orang tidak mendapatkan cukup vitamin D dari makanannya. Itu sebabnya mengonsumsi suplemen vitamin D tampaknya menjadi prioritas utama bagi banyak profesional medis. Ditambah lagi, studi tahun 2022 yang diterbitkan di Frontiers in Nutrition menunjukkan bahwa vitamin D dapat mencegah infeksi influenza.Merupakan antioksidan kuat yang dapat memperkuat fungsi kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin E jarang terjadi, namun kelebihan vitamin E bisa berbahaya. Sumber vitamin E yang sangat baik termasuk biji-bijian dan kacang-kacangan/selai kacang, sayuran berdaun gelap, seperti bayam dan brokoli, buah-buahan seperti kiwi, tomat dan mangga, dan minyak bibit gandum.Rutin mengonsumsi minyak ikan bisa untuk mendapatkan manfaat sistem kekebalan tubuh, meskipun menurut Klinik Cleveland, penelitiannya cenderung bolak-balik mengenai siapa yang harus mengonsumsi suplemen ini dan berapa banyak.Tergantung pada pola makan kamu. Jika tidak makan ikan, kamu mungkin tidak mendapatkan banyak nutrisi ini. Mengonsumsi suplemen asam lemak Omega-3 bisa menjadi solusi yang baik. Selain ikan, jamur juga banyak serat dan probiotik, serta sumber asam lemak Omega-3.Ingat, mengonsumsi makanan nabati utuh dan suka memasak makanan sehat tetap lebih baik dibandingkan mengonsumsi vitamin dalam bentuk suplemen. Tapi bila dirasa ada vitamin yang kurang kamu dapat dari makanan, vitamin di atas bisa kamu konsumsi.