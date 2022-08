Upaya Membantu Para Pejuang Buah Hati

(ELG)

Rumah Sakit Mentari Tangerang resmi menghadirkan layanan Morula IVF . Layanan ini merupakan klinik fertilitas dengan teknologi reproduksi di mana pasien bisa mengikuti program bayi tabung Bertempat di lantai dua dan tiga, rumah sakit yang berada di Jalan Raya Legok, Karawaci, Tangerang itu pelayanan seperti konsultasi dokter dan pengecekan laboratorium serta analisa sperma . Ada juga ruangan khusus untuk Laboratorium Embryologist serta ruang operasi khusus untuk proses tindakan OPU (ovum pick up), ET (embryo transfer), dan tindakan lainnya.Kehadiran Morula IVF Tangerang ini merupakan salah satu upaya memberikan harapan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah lama mempunyai impian memperoleh buah hati. Pelayanan IVF di RS Mentari ini juga merupakan salah satu langkah awal dalam upaya membangun Women and Child Center Care di Tangerang."Morula IVF Indonesia adalah salah satu layanan fertilitas bayi tabung (IVF) terbesar di Indonesia, dengan rekam jejak yang bagus selama 24 tahun terakhir ini. Kami juga berharap para pejuang buah hati di Tangerang dan sekitarnya bisa merasakan pelayanan tersebut dengan aman, nyaman dan berkualitas di RS Mentari Tangerang tanpa perlu jauh ke tempat lain," kata Direktur Utama RS Mentari Tangerang, dr. Evi Vania E.B, MARS, M.H.Fasilitas Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) dihadirkan secara lengkap, terutama program bayi tabung (IVF), serta didukung dengan teknologi Pre-implantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A), ERA (Endometrial Receptivity Analysis), laboratorium, konsultasi program kehamilan, laparoscopy, hysteroscopy, serta tindakan penunjang lainnya. Morula IVF Tangerang juga didukung oleh tenaga medis berkompeten.Berdasarkan data dari PERFITRI (Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia), total siklus program IVF di Indonesia pada tahun 2021 tercatat mencapai lebih dari 13.000 siklus dan Morula IVF Indonesia menguasai hampir 50% market share tahun lalu di industri bayi tabung seluruh Indonesia. Khusus di wilayah Tangerang sendiri, tercatat 670 pasang menjalani program bayi tabung, sebesar 32%-nya berasal dari Morula IVF Tangerang."Di Morula IVF Tangerang, kami mengedepankan konsep comprehensive fertility centre, yaitu tidak hanya fokus kepada pelayanan bayi tabung (IVF) semata, namun lebih meluas kepada pelayanan fertilitas yang menyeluruh. Kami yakin mampu menjangkau captive market yang lebih luas di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, Cilegon yang ingin melaksanakan program In Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung," kata DR. dr. Ivan Rizal Sini, SpOG, MD, FRANZCOG, GDRM, MMIS, selaku Chief Executive Officer PT. Morula Indonesia.Selain dihadiri petinggi PT Morula Indonesia dan Bundamedik Healthcare System (BMHS) Group, Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar turut hadir dalam acara peresmian Morula IVF Tangerang di RS Mentari. Artis Asmirandah tang merupakan salah satu pasien sukses dari Morula IVF Indonesia juga ikut hadir."Tingkat kesuksesan bayi tabung (IVF) Morula IVF Tangerang sendiri, tercatat Fresh Embryo Transfer memiliki peluang keberhasilan sebesar 40-45%, sementara transfer embrio beku atau Frozen Embryo Transfer (FET) sebesar 50-55% peluang kehamilan, dengan pencapaian tingkat keberhasilan tertinggi hingga 75%,” jelasnya.Morula IVF Tangerang dan RS Mentari memberikan penawaran spesial khusus selama masa Grand Opening berlangsung berupa Paket Program Bayi Tabung (IVF) dengan harga mulai Rp58 juta-an dan hemat hingga Rp7 juta-an."Morula IVF Indonesia ingin membantu wujudkan impian menjadi orang tua dengan program bayi tabung (IVF). Morula IVF sudah berpengalaman lebih dari 24 tahun, dengan menggunakan teknologi terbaru dan sertifikasi internasional, kami telah membantu 125.000 pasangan di Indonesia, dengan tingkat keberhasilan kehamilan tertinggi hingga 72%," tutupnya.