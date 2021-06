6 Alasan Kamu Perlu Lebih Sering Minum Teh Serai

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Teh adalah minuman yang sehat dan akan lebih bermanfaat lagi jika dikombinasikan dengan serai. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa teh berpadu serai ini bisa mencegah berbagai penyakit. Kira-kira apa saja ya?

1. Memiliki sifat antioksidan antioxidant

Dikutip dari Healthline, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry menyebutkan bahwa serai mengandung beberapa antioksidan, yang dapat membantu menangkal radikal bebas dalam tubuhmu, yang dapat menyebabkan penyakit.



Antioksidan yang perlu diperhatikan adalah asam klorogenat, isoorientin, dan swertia japonin. Antioksidan ini dapat membantu mencegah disfungsi sel di dalam arteri koroner kamu.

2. Memiliki sifat antimikroba

Teh serai dapat membantu mengobati infeksi mulut dan gigi berlubang, berkat sifat antimikrobanya. Menurut sebuah studi in vitro 2012 yang diterbitkan oleh National Institutes of Health, minyak esensial serai menunjukkan kemampuan antimikroba melawan bakteri Streptococcus mutans, bakteri yang paling bertanggung jawab atas kerusakan gigi.



Penelitian lebih lanjut juga menemukan minyak serai dan ion perak dapat bekerja sama melawan beberapa jenis bakteri dan jamur secara in vitro.

3. Memiliki sifat anti-inflamasi

Peradangan dianggap berperan dalam banyak kondisi, termasuk penyakit jantung dan stroke. Menurut Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering, dua senyawa utama dalam serai, citral dan geranial, dianggap bertanggung jawab atas manfaat anti-inflamasinya. Senyawa ini dikatakan membantu menghentikan pelepasan penanda penyebab peradangan tertentu di tubuh kamu.

4. mengurangi risiko kanker

Citral dalam serai juga dianggap memiliki kemampuan antikanker yang kuat terhadap beberapa lini sel kanker. Beberapa komponen serai membantu melawan kanker.



Cara ini terjadi baik dengan menyebabkan kematian sel secara langsung atau meningkatkan sistem kekebalan kamu, sehingga tubuh lebih mampu melawan kanker iru sendiri.

5. Pencernaan lebih sehat

Secangkir teh serai adalah obat alternatif untuk sakit perut, kram perut, dan masalah pencernaan lainnya. Sebuah studi pada 2012 pada hewan pengerat yang diterbitkan oleh National Institutes of Health menunjukkan bahwa serai juga efektif melawan tukak lambung.

6. Membantu mengatur kolesterol

Kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research menunjukkan bahwa, ekstrak minyak serai membantu menurunkan kolesterol pada hewan. Penurunan kolesterol tergantung pada dosis.



Pada 2011, penelitian lebih lanjut pada tikus mengkonfirmasi keamanan jangka panjang hingga 100mg minyak esensial serai setiap hari. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah teh serai memiliki efek yang sama dengan minyak serai.

(FIR)