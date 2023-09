Soal Gym, Deddy Corbuzier: Kalau Masih Cantik atau Ganteng, Itu Belum Latihan

(TIN)

Sobat Medcom pasti sudah tahu bahwa erat kaitannya olahraga dengan seorang artis Deddy Corbuzier. Tuan rumah dari podcast Close the Door ini punya teori tentang olahraga gym.Tak sedikit orang-orang yang mulai untuk berolahraga melalui gym. Namun, Deddy Corbuzier berkomentar tentang penampilan saat berada di lokasi olahraga tersebut. Menurutnya, jika masih terlihat cantik atau ganteng, belum latihan."Saya punya satu teori yang aneh begini: Kalau mukamu belum jelek, kamu belum latihan. Jadi kalau ada orang nge-gym sambil angkat beban tapi mukanya masih ganteng dan cantik, itu belum latihan," kata Deddy Corbuzier saat ditemui di Jakarta, Rabu lalu dalam acara perilisan Artesian water (Jiwater) oleh perusahaan J99 Corp Lebih lanjut, ia berkomentar bahwa jika berolahraga secara benar, keringat akan muncul dengan jumlah banyak. Hal ini akan merusak make up yang sering dilakukan oleh banyak wanita. Selain itu, rasa haus juga pasti akan selalu menghampiri ketika berolahraga dengan benar.Memiliki badan atletis, istri dari Sabrina Chairunnisa ini mengatakan bahwa olahraga yang dilakukan bertujuan untuk kebugaran dan kesehatan. Ia pun membangun otot melalui renang, olahraga kardio, dan juga latihan di gym."Saya renang jam 7 pagi. Ini sebenarnya salah karena seharusnya (melatih) otot dulu baru kardio tapi relatif, sih. Jam 9 saya latihan sekitar 40 menit, kalau malam masih ada waktu saya latihan lagi. Itu saya. Enggak perlu semua orang ngikutin juga," jelasnya.Secara umum, olahraga yang disarankan adalah sebanyak 150 menit per minggu. Jika kamu ingin melatih otot dan menurunkan berat badan, disarankan untuk melakukan sebanyak 300 menit per minggu.Selain itu, masyarakat masih menganggap sepele perihal air mineral. Air mineral untuk minum ini berguna bagi tubuh agar tetap terhidrasi. Terutama saat berolahraga, di mana peran penting air mineral atau air putih di dalam tubuh sangat penting."Olahraga itu butuh air, dan enggak hanya olahraga lho. Bahkan, yang tidak olahraga pun butuh air. Jadi, penting sekali. Anda bisa bayangkan, olahraga enggak, minum air enggak. Berantakan," tegasnya.