Trace Cyrus Pernah Kena Mental Akibat Enggak PD dengan Tubuhnya

(Trace memposting ia sempat kena mental saat bobot tubuhnya besar. Foto: Dok. Instagram Trace Cyrus/@tracecyrus)

Tak hanya perempuan yang bisa insecure terhadap bentuk tubuhnya, pria pun bisa mengalaminya. Trace Cyrus yang tak lain saudara laki-laki dari Miley Cyrus buktinya.Baru-baru ini dirinya membagikan foto dramatis sebelum dan sesudah transformasi tubuhnya. Ia juga berterus terang tentang perjuangan kesehatan mental nya dan bagaimana hal itu memengaruhi kesehatan fisiknya.Penyanyi Metro Station, 33, melalui akun Twitter-nya untuk memamerkan penurunan berat badannya melalui dua gambar berdampingan dari perutnya yang penuh tato.“Gambar di sebelah kiri adalah apa yang saya lihat di akhir tahun lalu. Saya hancur secara mental dan itu benar-benar memengaruhi kesehatan fisik saya. Foto di sebelah kanan adalah saya sekarang," jelas Trace, seperti yang dinukil laman US Magazine.“Pola pikir kamu adalah segalanya. Itu bisa menjadi aset terbesar atau musuh terburuk kamu. F-k motivasi. Tetap berdedikasi!” imbuh Trace.Ia telah membuat penggemar terus mengetahui tentang rejimen latihannya sepanjang tahun lalu, memposting banyak selfie gym bersama pesan motivasi."Kembali sepenuhnya fokus pada gym. Akan benar-benar meningkatkannya selama beberapa bulan ke depan," tandas pelantun 'Shake It' sambil tetap memberi sebuah pesan inspirasional kepada pengikutnya, pada bulan Mei.Pada bulan Juni, sang musisi menjelaskan bahwa meskipun musim panas, ia masih siap untuk mencapai tujuannya. Dirinya mengaku, walaupun akhir pekan, ia tetap fokus pada tujuannya.Mirip dengan penampilan saudara perempuannya Miley dan Noah yang terus berkembang, Trace juga tidak asing dengan mengubah citranya, mencukur kepalanya pada bulan Juli.“Bangun kemarin dan memiliki keinginan random untuk mencukur kepalaku. Itu mungkin tidak akan permanen tetapi terasa luar biasa untuk musim panas!” tulisnya di samping selfie media sosial dari 'do' barunya.Artis, yang merilis EP solonya, Killing the Pain, pada tahun 2021, tampaknya fokus pada dirinya sendiri setelah bertahun-tahun mengalami kesengsaraan asmara.