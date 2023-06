7 Manfaat Kacang Kapri Bagi Kesehatan, Kontrol Berat Badan hingga Cegah Osteoporosis

Manfaat Kacang Kapri

1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

2. Menangkal Radikal Bebas

3. Menjaga Kesehatan Jantung

4. Menyehatkan Pencernaan

5. Memperkuat Tulang

6. Mengontrol Berat Badan

7. Meningkatkan Kesehatan Penglihatan

(SUR)

Jakarta: Kacang-kacangan selalu kaya akan nutrisi , salah satunya kacang kapri. Mulai dari mengontrol berat badan hingga menjaga kesehatan jantung , kacang ini punya beragam manfaat bagi kesehatan tubuh.Kacang kapri atau snow peas adalah jenis sayuran yang bisa dimakan semua bagiannya, baik cangkang maupun kacang yang terdapat di dalamnya. Rasa kacang bernama latin Pisum sativum var. ini manis.Biasanya, kacang kapri terdapat dalam masakan chinese. Dengan rasa manis dan teksturnya yang renyah, bukan rahasia lagi jika kacang ini menjadi favorit banyak orang. Apalagi, kacang kapri juga menyimpan banyak manfaat bagi tubuh.The United States Department of Agriculture (USDA) mengungkapkan bahwa 65 gram kacang kapri mentah bisa memberikan 27 kalori. Nutrisi lain yang terkandung di dalamnya antara lain lemak, natrium, karbohidrat, serat, protein, gula, vitamin C, besi, serta kalium.Oleh karena itu, mengonsumsi kacang kapri dapat menghadirkan banyak dampak positif bagi tubuh. Untuk lebih jelasnya, berikut manfaat kacang kapri yang Medcom telah rangkum dari berbagai sumber:Mengonsumsi 1 cangkir kacang kapri mampu menyediakan 70 persen dari jumlah harian kebutuhan tubuh akan vitamin C. Dan seperti yang diketahui, vitamin C merupakan salah satu nutrisi yang bisa membantu tubuh memproduksi sel darah putih untuk mencegah penyakit.Kacang kapri mengandung antioksidan berupa fenol dan polifenol dalam biji kacang dan polongnya. Kandungan ini mampu membantu tubuh melawan radikal bebas yang dapat merusak sel, DNA, serta protein dalam tubuh.Kacang yang termasuk dalam jenis kacang polong ini kaya akan mineral yang dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi. Sementara tekanan darah tinggi sendiri merupakan faktor risiko utama dari penyakit jantung.Selain itu, kacang kapri juga mengandung serat yang terbukti dapat menurunkan kolesterol total dan kolesterol jahat (LDL).Tidak hanya dapat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh, serat juga dikenal sebagai nutrisi yang baik untuk kesehatan pencernaan. Misalnya, menjaga buang air besar tetap teratur hingga mencegah sembelit.Seperti disebutkan sebelumnya, kacang kapri mengandung zat besi serta kalium. Nah, kedua mineral ini sangat penting untuk kepadatan tulang, lho! Oleh karena itu, mengonsumsi jenis kacang ini dipercaya dapat menurunkan risiko osteoporosis.Manfaat kacang kapri selanjutnya adalah dapat memberikan efek kenyang lebih lama karena jenis kacang ini mengandung serat dan protein. Maka bagi Sobat Medcom yang sedang menjalankan program diet , kacang kapri bisa jadi pilihan camilan.Kacang kapri segar mengandung antioksidan flavonoid seperti karoten, lutein, dan zeaxanthin serta vitamin A. Nah, vitamin A ini sangat penting untuk penglihatan karena dapat mencegah katarak yang disebabkan oleh degenerasi makula.